Саммит БРИКС начался в Йоханнесбурге: почему этот город называют самым опасным в Африке

Основным днем переговоров на высшем уровне станет среда. На 23 августа запланированы заседания в узком и расширенном составе.
Фото: REUTERS
Во вторник в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС (в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР).
Основным днем переговоров на высшем уровне станет среда. На 23 августа запланированы заседания в узком и расширенном составе.
Владимир Путин принимает участие в запланированных мероприятиях по видеосвязи. На самих же переговорах присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров. Встречали его в аэропорту Йоханнесбурга песнями и танцами. Правда на полуобнаженных танцоров тут же стало жалко смотреть. Им явно было очень холодно, и они этого не скрывали. Как только Лавров уехал, все тут же закутались в теплые шкуры и одели белые перчатки. В ЮАР ведь сейчас «лютая» по местным меркам зима – плюс 20 градусов.
Наш министр первым делом отправился на встречу глав МИД стран БРИКС. На полях саммита у Лаврова также запланированы двусторонние переговоры. А в четверг к «пятерке» присоединятся еще несколько десятков глав государств. МИД ЮАР за несколько дней до открытия саммита отрапортовал, что пригласил лидеров 67 стран.
Правда в итоге приехать решились не все. И не только потому, что поддались давлению со стороны США. «Готовьтесь к тому, что не все будет хорошо организовано», - честно предупредил меня один из юаровских чиновников во время получения аккредитации.
Для проведения саммитов различного разлива хозяева, как правило, подбирают самые фешенебельные курорты или на худой конец современные мегаполисы, которые к приезду гостей вылизывают до блеска. Власти ЮАР решили полностью проигнорировать это неписанное правило.
Йоханнесбург не является столицей страны. Зато давно и видимо надолго стал главным криминальным центром всей Южной Африки. А районы Хилброу и Берея вообще занимают лидирующие позиции в списке самых бандитских городских муниципалитетов в мире.
В городе так много криминала, что местные почти перестали называть его Йоханнесбургом. Куда чаще используется несколько кличек. К примеру, «Йози» или «Еголи». Есть и еще одна (многозначительная для русского слуха) – «Йобург».
Любителям острых ощущений стоит посетить этот самый большой город ЮАР. Местные небоскребы облюбовали киношники, которые снимают здесь фильмы про жизнь после апокалипсиса. Йобургом, к слову, часто пугают путешествующих по Африке, предупреждая, что он чуть ли не самый жуткий город на всем континенте.
- Здесь нормой считается жизнь за колючей проволокой под высоким напряжением. И ситуация, к сожалению, лишь ухудшается, - рассказал один из сотрудников нашего посольства.
С другой стороны, власти ЮАР все еще явно рассчитывают на то, именно Йоханнесбург станет драйвером роста экономики страны. Ведь Йобург не только криминальная столица, но еще и один из мировых центр широкомасштабной торговли золотом и алмазами. Видимо, как раз по этой причине саммит БРИКС решили провести именно в этом совсем неспокойном месте
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новая мировая валюта и новый мировой порядок
Во вторник начинается саммит стран БРИКС – главного объединения, выступающего за многополярность мира и против доминации Запада (подробнее)