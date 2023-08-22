Саммит БРИКС начался в Йоханнесбурге: почему этот город называют самым опасным в Африке

Основным днем переговоров на высшем уровне станет среда. На 23 августа запланированы заседания в узком и расширенном составе. Фото: REUTERS

Во вторник в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС (в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР).

Основным днем переговоров на высшем уровне станет среда. На 23 августа запланированы заседания в узком и расширенном составе.

Владимир Путин принимает участие в запланированных мероприятиях по видеосвязи. На самих же переговорах присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров. Встречали его в аэропорту Йоханнесбурга песнями и танцами. Правда на полуобнаженных танцоров тут же стало жалко смотреть. Им явно было очень холодно, и они этого не скрывали. Как только Лавров уехал, все тут же закутались в теплые шкуры и одели белые перчатки. В ЮАР ведь сейчас «лютая» по местным меркам зима – плюс 20 градусов.

«Готовьтесь к тому, что не все будет хорошо…»

Наш министр первым делом отправился на встречу глав МИД стран БРИКС. На полях саммита у Лаврова также запланированы двусторонние переговоры. А в четверг к «пятерке» присоединятся еще несколько десятков глав государств. МИД ЮАР за несколько дней до открытия саммита отрапортовал, что пригласил лидеров 67 стран.

Правда в итоге приехать решились не все. И не только потому, что поддались давлению со стороны США. «Готовьтесь к тому, что не все будет хорошо организовано», - честно предупредил меня один из юаровских чиновников во время получения аккредитации.

Власти ЮАР полностью проигнорировали неписанное правило

Для проведения саммитов различного разлива хозяева, как правило, подбирают самые фешенебельные курорты или на худой конец современные мегаполисы, которые к приезду гостей вылизывают до блеска. Власти ЮАР решили полностью проигнорировать это неписанное правило.

Йоханнесбург не является столицей страны. Зато давно и видимо надолго стал главным криминальным центром всей Южной Африки. А районы Хилброу и Берея вообще занимают лидирующие позиции в списке самых бандитских городских муниципалитетов в мире.

В городе так много криминала, что местные почти перестали называть его Йоханнесбургом. Куда чаще используется несколько кличек. К примеру, «Йози» или «Еголи». Есть и еще одна (многозначительная для русского слуха) – «Йобург».

Как после апокалипсиса

Любителям острых ощущений стоит посетить этот самый большой город ЮАР. Местные небоскребы облюбовали киношники, которые снимают здесь фильмы про жизнь после апокалипсиса. Йобургом, к слову, часто пугают путешествующих по Африке, предупреждая, что он чуть ли не самый жуткий город на всем континенте.

- Здесь нормой считается жизнь за колючей проволокой под высоким напряжением. И ситуация, к сожалению, лишь ухудшается, - рассказал один из сотрудников нашего посольства.

Золотом и алмазами, как оказалось, сыт не будешь

С другой стороны, власти ЮАР все еще явно рассчитывают на то, именно Йоханнесбург станет драйвером роста экономики страны. Ведь Йобург не только криминальная столица, но еще и один из мировых центр широкомасштабной торговли золотом и алмазами. Видимо, как раз по этой причине саммит БРИКС решили провести именно в этом совсем неспокойном месте

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