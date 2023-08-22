Проект по профориентации школьников «Билет в будущее» запустил бесплатный курс для родителей

Бесплатный профориентационный курс подходит для родителей подростков с разным опытом и подходом к воспитанию. Фото: пресс-служба Фонда гуманитарных проектов.

Полезный курс «Родители в теме» появился на онлайн-площадке проекта по профориентации школьников «Билет в будущее». Курс предназначен для родителей, желающих помочь своим детям правильно определиться с выбором будущей профессии. Не секрет, что зачастую взрослые беспокоятся об этом не меньше, чем сами выпускники. Главная цель занятий – помочь родителям поддержать школьника в выборе образования, а также снизить тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка.

Участие в проекте бесплатное, родителям достаточно пройти минимальную регистрацию. Курс построен в формате коротких видеоуроков, объединенных в пять модулей. В них входят теория, практические задания и разбор реальных кейсов. Уроки ведут эксперты в сфере управления карьерой, психологи, педагоги, аналитики рынка труда, а также работодатели – представители коммерческих компаний и государственных организаций.

Проект по профориентации школьников «Билет в будущее» был запущен в 2019 году в рамках национального проекта «Образование». Его ведет Фонд гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ.

«На сегодняшний день проект «Билет в будущее» показывает значимые для нашего общества результаты, - рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин. - Согласно исследованиям, более 60% школьников к 10-11 классу смогли полностью определиться с профессией. Это большой успех ранней профориентации. И тем не менее, разговор о будущем в первую очередь начинается внутри семьи. Выбор профессии сложен для ребенка, но не менее волнительна тема и для родителей. Цель нашего курса — в первую очередь поддержать родителей и придать им уверенности, а также дать им полезный, понятный и эффективный инструментарий, который поможет им на этапе формирования будущего их детей».

В первом модуле курса родители вместе с экспертами разбираются в многообразии профессий и узнают о современных траекториях выстраивания карьеры. Второй модуль помогает понять, как поддержать ребенка на этом нелегком пути, и что важно знать подростку о себе самом для грамотного выбора будущей специальности. Третий модуль посвящен актуальным трендам на рынке труда. Эксперты рассказывают о самых востребованных профессиях и отраслях экономики, а также о требованиях, которые предъявляют современные работодатели. Кроме того, психологи подсказывают, как корректно говорить с ребенком о будущем.

В четвертом модуле родителям рассказывают о важности планирования. Эксперты помогают разобраться, как выстроить образовательную траекторию, какими источниками информации лучше пользоваться, как правильно читать учебные планы. Для родителей также доступны чек-листы, планировщики и памятки.

«Участие моих детей — Рубай Ульяны, ученицы 7 класса и Игоря, ученика 8 класса — в проекте «Билет в будущее» стало для них нужным и важным опытом, - рассказала многодетная мама Лидия Рубай, живущая в поселке Асерхово Собинского района, Владимирской области. - После тестирования и профессиональных проб мои дети выбрали для себя направления для самореализации — юриспруденцию и педагогику. Проект помогает не только школьникам, а ещё и нам, родителям. Вместе с детьми мы проходили профориентационные тесты, которые позволили понять интересы и предпочтения ребёнка».

Еще одна мама Тереза Габеева считает, что проект помогает родителям мягко подсказать ребенку верный путь, не навязывая ему свою точку зрения. Тереза живет в Северной Осетии и воспитывает 11 детей.

«Не отнимайте у детей мечту, интересуйтесь, чем они живут, дышат, спрашивайте, кем бы они хотели стать, как дела у них в школе? Поддержка родителей нужна всегда, но особенно в выборе профессии. Мы – родители можем мягко подсказать детям, но не навязывать свою точку зрения. Хорошо, что есть такие проекты, как «Билет в будущее», которые в случае, если ребенок в растерянности, помогают, так сказать, нащупать почву и определиться», - считает многодетная мама.