Тим Бертон крутит роман с Моникой Беллуччи и снимает новый фильм про призраков

Голливудский кинорежиссер Тим Бертон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В ПОКОЕ, ЧЕРТ ВАС ВОЗЬМИ!»

Один из первых шедевров Бертона назывался «Эдвард Руки-ножницы». Это была история о человеке, искусственно созданным гениальным ученым; вместо рук у него действительно были громадные ножницы, с помощью которых он мог виртуозно подстригать газоны и делать прически женщинам. Именно «Эдвард» впервые продемонстрировал всем, как талантлив актер Джонни Депп (на тот момент он был звездой сериалов; потом стал близким другом Бертона и снялся у него во множестве картин). А еще это была отчасти автобиографическая история.

Тим вырос в Бербанке - Голливуд был от него совсем недалеко, и все же Бербанк оставался типичным провинциальным городком, как тот, где разворачивается действие «Эдварда». У Тима в детстве было несколько друзей, однако он рос скорее одиноким и погруженным в фантазии, «словно распространял вокруг себя некую ауру: «Оставьте меня в покое, черт вас возьми!» И, подобно Эдварду, на Рождество и на Хэллоуин украшал дома своих соседей - правда, не скульптурами из деревьев, а разными рисунками. Рисовать Тим очень любил (но при этом совсем не любил читать), а пуще всего обожал старые фильмы ужасов. Не боялся того, что в них происходило, но был заворожен. В интервью своему биографу Марку Солсбери Бертон вспоминал, что особенно ему нравился «Мозг, который не хотел умирать», «где у человека оторвало руку и он задевает стену окровавленной культей, прежде чем умереть, а голова лежит на тарелке и смеется над ним».

И еще в школе он стал снимать вместе с приятелями первые кукольные мультфильмы, страшно неуклюжие и непрофессиональные, но сделанные с подлинным вдохновением. А в 18 отправился учиться в Калифорнийскую школу искусств, основанную Уолтом Диснеем. Потом его взяли на одноименную студию Walt Disney, чтобы он работал аниматором, но ничего не получалось: мультфильм был о веселых лисичках, а зверьки Бертона выглядели так, словно их переехала машина. После долгих мучений добрые люди дали ему несколько десятков тысяч долларов на короткометражный мультфильм «Винсент», о пареньке, который обожал звезду фильмов ужасов Винсента Прайса (и при этом внешне был очень похож на самого Тима). Потом была переделка «Гензеля и Гретель» братьев Гримм в японском духе, потом «Франкенвини» - еще одна короткометражка, вариация на тему «Франкенштейна», но с собачкой в центре сюжета. Что делать с этими работами Бертона, на студии не очень понимали. Но «Франкенвини» посмотрел комедийный актер Пол Рубенс, был очарован и предоставил Бертону шанс снять первый игровой полный метр, «Большое приключение Пи-Ви»…

ГОЛОВЫ С ПЛЕЧ!

«Я не понимаю, как стал режиссером, - мне просто очень повезло» - признавался потом Бертон. Но уже через несколько лет после премьеры «Большого приключения» он находился на съемочной площадке «Бэтмена» - крупнобюджетного кинокомикса, который он превратил в свой уникальный авторский проект. Он настоял на том, что главную роль должен играть Майкл Китон, и ему было наплевать на 50 000 писем с протестами, которые прислали на студию Warner Bros. взбешенные фанаты Человека-летучей мыши (Китон считался комедийным актером, было трудно представить его в роли супергероя). Только назначение Джека Николсона на роль Джокера усмирило негодование фанатов: все соглашались, что хотя бы эта кандидатура идеальна. А сам Николсон очень помогал Бертону на съемках, - был лишен звездной болезни и заносчивости, не относился к молодому человеку свысока.

Майкл Китон воспринимался как актер комедий и выбор Бертона изначально понравился не всем. Фото: EAST NEWS

Феерический «Бэтмен» с его грозными темными улицами и гигантской пещерой под готическим особняком, с изумительной музыкой Дэнни Эльфмана и с обилием черного юмора, стал одним из главных хитов 80-х. Продолжение, «Бэтмен возвращается», оказалось в пять раз мрачнее и изобретательнее, это было уже чистейшее искусство кино, практически арт-хаус с колоссальным бюджетом. Злодеи, Пингвин (Дэнни Де Вито) и Женщина-кошка (Мишель Пфайффер), действуют без какого-то четкого плана и без понимания того, зачем они вообще родились на свет. Ими руководят такие сильные злоба и боль, которые вообще нечасто встретишь в голливудском кино. «Макдональдс», начавший было продавать завтраки с фигурками Бэтмена, свернул всю эту кампанию, - они ужаснулись тому, что фильм получился, по выражению одного критика, «мерзким нигилистическим кошмаром». Студия не дала Бертону поставить третий фильм о Бэтмене - на него взяли режиссера Джоэла Шумахера… Но сегодня «Бэтмен возвращается» смотришь, как по музею гуляешь, - причем все произведения в этом музее порождены фантазией одного гениального человека, Тима Бертона.

Бертон на съемочной площадке фильма "Бэтмен", 1989 г. Фото: EAST NEWS

Почти каждый его фильм после этого становился большим событием. Например, очаровательная макабрическая комедия «Марс атакует!» по мотивам карточек, выпускавшихся в начале 60-х (карточки были жутковатыми, марсиане вели себя там с земным населением как настоящие садисты, но Бертон сильно облегчил настроение этой сказки). «Сонная лощина», наоборот, была снята по легкому юмористическому рассказу Вашингтона Ирвинга, - а в версии Бертона обернулась страшной историей с натуральным Всадником без головы, отсекающим головы всем подряд… Самой кровавой его историей стал «Суини Тодд: демон-цирюльник с Флит-стрит», трагедия мстителя, в которой Джонни Депп перерезал горла простым лондонцам, а его подруга (Хелена Бонэм-Картер) пекла из их мяса пироги. Даже в почти детской «Алисе в стране чудес» были отрубленные головы, - Красная королева в исполнении Хелены Бонэм Картер своих подданных не жаловала.

Бертон с Джонни Деппом на съемках фильма «Суини Тодд: демон-цирюльник с Флит-стрит». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЛЮБИЛСЯ В ДЕВУШКУ, НАБЛЮДАЯ ВМЕСТЕ С НЕЮ НЛО

Кстати, Хелена Бонэм Картер, снимаясь у Бертона в «Суини Тодде», уже была его подругой жизни. Они познакомились в начале 2000-х, вместе работая над «Планетой обезьян». До того Бертон был женат на немецкой художнице Лене Гизеке, а потом крутил роман с актрисой Лизой Мэри (говорят, они влюбились друг в друга, когда вместе наблюдали над НЛО, кружащимися в калифорнийском небе). Но детей, сына и дочку, ему родила именно Хелена. Джонни Депп, говоря о его детях (а сын Бертона стал его крестником), вспоминал: «Кто бы мог подумать, что наше потомство будет вместе проводить время на детских площадках: качаться на качелях, делиться игрушечными машинками, игрушечными монстрами, даже рисковать подхватить друг от друга ветряную оспу? Эту часть жизненного пути я и представить себе не мог. Видеть Тима в качестве счастливого отца вполне достаточно, чтобы заставить меня безудержно разрыдаться. Как и почти всегда, чувства Тима легко прочитать в его глазах. Они и раньше сияли, спору нет, эти встревоженные, грустные, усталые глаза всегда излучали свет. Но сейчас глаза старины Тима превратились в настоящие лазеры!»

Тим Бертон и Хелена Бонэм Картер в 2010 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И все-таки в 2014-м Тим и Хелена развелись (они употребляли именно это слово, хотя формально в браке никогда не состояли). Новую подругу он встретил совсем недавно, в октябре 2022-го, - ею стала знаменитая актриса Моника Беллуччи. Роман они подтвердили всего полгода назад. В феврале 2023-го. Моника сказала в интервью журналу Elle: «Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Я знаю этого мужчину, я люблю его, а сейчас начнется еще одно приключение - я познакомлюсь с ним как с режиссером».

Просто Бертон сейчас снимает продолжение еще одного из тех фильмов, которые когда-то принесли ему славу: «Битлджуса» (1988). В нем, кроме Беллуччи, снова появится Уайнона Райдер, а еще - Майкл Китон в роли «биоэкзорциста», который помогает призракам недавно умерших людей пугать живых, тех, кто занял опустевшие после смерти прежних хозяев квартиры и особняки. Типично бертоновская фантазия, - и, конечно, фанаты режиссера держат пальцы за то, чтобы у него и на этот раз все получилось.

Тим Бертон: "Я не понимаю, как стал режиссером, - мне просто очень повезло". Фото: EAST NEWS

КСТАТИ

После «Бэтмена» он мог снять и «Супермена»

У Тима Бертона, как у многих больших голливудских режиссеров, полным-полно неосуществленных проектов. Например, он всерьез думал о том, чтобы поставить «Женщину-кошку» с Мишель Пфайффер. Героине после событий «Бэтмен возвращается» предстояло потерять память и отправиться на отдых в город Оазис-сити, подобный Лас-Вегасу для супергероев. Но проект в итоге схлопнулся. Еще Бертон мог поставить «Семейку Аддамс» (не поставил, потому что занимался вторым «Бэтменом»), «Парк Юрского периода» (права на роман Майкла Крайтона перекупила другая студия и отдала проект Стивену Спилбергу), «Падение дома Эшеров» по Эдгару По (предпочел вместо этого снять «Марс атакует!»), «Собор Парижской Богоматери» по Гюго, «Малефисенту» с Анджелиной Джоли, «Монстрапокалипсис» про гигантских морских чудовищ кайдзю (проект отменили, потому что вперед вырвался Гильермо дель Торо с конкурирующим фильмом на ту же тему «Тихоокеанский рубеж»). Самым обидным было то, что отменился фильм «Супермен жив!» - экранизация комиксов с Николасом Кейджем в роли Человека из стали. В конце 90-х Бертон угрохал на него год жизни, нашел даже места, где снимать, но студия Warner Bros. потребовала переписать сценарий, и Бертон рассорился с продюсерами. Кейдж в образе Супермена мелькает в недавнем фильме «Флэш».