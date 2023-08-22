В России нет дефицита в бойцах, мобилизация не проводится: в Минобороны развенчали очередной фейк украинской пропаганды

На службу сейчас принимаются только добровольцы и контрактники. Они отправляются либо в зону СВО, либо на другие стратегически опасные направления. Фото: Александр Река/ТАСС

Украинским СМИ вбросили новую методичку. В задании украинским телеграм каналам говорится о создании новой реальности, где якобы очевидцы рассказывают, о том как в России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч граждан. Главное управление разведки ВСУ требует от фейкометов делать акцент на то, что в СВО отправляют в основном мигрантов…

Чтобы проверить эту странную информацию, «Комсомолка» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков связалась с офицерами Минобороны России. Они сильно удивились этой новости и пояснили «КП» следующее:

«Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России и министр обороны ранее делали заявления об окончании проведения частичной мобилизации. Она продлилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Установленное задание в призыве 300 тысяч было выполнено. Никаких новых приказов не поступало», - отметили в оборонном ведомстве.

А вот военные комиссариаты продолжают работать:

«Они ведут прием добровольцев в рамках СВО. Также в связи с увеличением численности Вооруженных сил России идет комплектование войск контрактниками. Продолжается на местах работа с призывниками, которые готовятся к службе в армии», - пояснили в Минобороны.

Что касается очередей согнанных в военкомат граждан, а там более мигрантов, то их нет и впомине - журналисты «КП» заехали в один из комиссариатов столицы, и убедился в этом лично.

Более того, выяснилось, что после окончания воинского призыва на срочную службу (он закончился 15 июля) большинство сотрудников военных комиссариатов ушли в отпуск. Этого, безусловно, украинские пропагандисты знать не могли… Даже корреспонденту «КП» предложили вернуться для уточнений только после 31 августа.

В сентябре плановая работа с призывниками будет продолжена: юношей будут вызывать, чтобы уточнить их паспортные данные, состояние здоровья, место регистрации, работы и учебы.

Очевидно, украинские пропагандисты до сих пор переваривают заявление замглавы Совбеза Дмитрия Медведева. Он ссылаясь на Минобороны в начале августа заявил, что «с 1 января по 3 августа на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек».

Так ведь и он не говорил о том, что это мигранты. И не говорил, что этих контрактников собираются отправить в зону СВО. Речь шла про укомплектование новых соединений контрактниками, о которых еще в июне месяце сообщил на заседании Совбеза министр обороны Сергей Шойгу.

Тогда глава военного ведомства тогда четко объяснил, что перечисленные меры предпринимаются в рамках принятых решений об увеличении численности российской армии до 1,5 миллионов человек (сегодня ее численность 1,1 военнослужащих).

Он даже сообщил, что к концу июня будет сформирована резервная армия и армейский корпус, на вооружении которых будет более 3 700 единиц техники.

По словам министра все эти новые соединения резервной армии разместят не в зоне СВО, а на стратегически опасных направлениях, чтобы избежать провокаций со стороны Финляндии, Прибалтики или Японии, где «снова растут реваншистские настроения».

А что касается контрактников, то по данным Шойгу состоянию на июнь месяц в Вооруженные силы было набрано уже 114 тысяч человек (52 000 в этом году записались добровольцами). Еще министр подчеркнул, что желающих служить по контракту очень много: в среднем за сутки на контракт поступает 1 336 человек.