Звездные истории любви: как успешные иностранцы решили жить с женами в России

Марина Федункив готовит борщи итальянскому мужу Стефано Маджи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Завидные иностранные женихи часто выбирают жить на Родине невест и жен - в России. Это подтверждают и многочисленные истории в звездных семьях. Рассказываем 5 очень разных счастливых звездных семейных историй.

2 года вместе

Марина Федункив и Стефано Маджи летом отметили вторую годовщину бракосочетания: расписалась парочка в МФЦ, а потом сыграли роскошную свадьбу с тамадой – другом невесты Николаем Басковым. Итальянец Стефано Маджи работает в Москве топ-менеджером одной из компаний. Пара познакомилась случайно - на вечеринке общего знакомого.

Актриса Марина Федункив рассказала KP.RU: «Стефано говорит, что его поразила моя легкость, открытость и позитив. А меня Стефано окружил такой заботой, что я была покорена. Мне повезло: рядом со Стефано я могу быть и слабой, и ранимой, и менее самостоятельной. Стефано – единственный мужчина, рядом с которым я почувствовала себя женщиной, потому что он создал все условия для этого. Его забота проявляется не только в том, что он не боится брать на себя ответственность, но и всегда способен найти правильные слова для меня в разных ситуациях, успокоить, поддержать». Пара живет то в московской квартире Стефано, то в подмосковном доме Марины. Стефано отлично знает русский и даже прекрасно на нем шутит. Марина научилась немного изъясняться по-итальянски.

Кормит Федункив мужа блюдами русской кухней: «Борщи - часть моей обязательной кулинарной программы дома. Стефано обожает борщ в моем исполнении. Признаюсь, я себя не считаю гением кулинарии. Но муж каждый раз осыпает меня такими комплиментами, что для меня это лучшая мотивация! Это при том, что Стефано сам отлично умеет готовить. В нашей семьей он отвечает за пиццы и пасты, а я за борщи. Мы со Стефано по сути своей - домоседы. Наш идеальный день вдвоем мы проводим дома с нашими животными: никаких ресторанов, вечеринок, гостей. Если у нас обоих выдается выходной, то мы однозначно проведем его без посторонних. Тем более, что в этот день у нас сразу же появляется столько дел, что не переделать. Никому их не доверяем - кайфуем от быта сами».

Итальянский муж младше русской жены на 13 лет, но это никого кроме малочисленных злых сплетников в соцсетях не смущает. У Марины много гастролей, а у Стефано – командировок по работе: «Мы успеваем друг по другу соскучиться. И тем ценнее время, проведенное вместе. Возможно, такой образ жизни поддерживает градус наших отношений. При этом мы постоянно на связи, даже по самым нелепым вопросам. Я иногда могу такую ерунду ему отправить или позвонить с совершенно идиотской просьбой в момент, когда у него важное совещание. Потом, конечно, себя ругаю… Порой выбираюсь с мужем в деловые поездки, особенно, если это Италия. Тогда мы пытаемся подгадать так, чтобы остаться там еще на пару дней и отдохнуть».

Супруги навещают в Италии маму и другую родню Стефано (мужчина родом из ломбардской семьи с благородным происхождением – род Маджи известен в Италии). А супружескую жизнь 52-летняя Марина Федункив строят в Москве.

Дина Корзун с мужем Луи Франком переехала из Лондона в Москву. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

25 лет вместе

Актриса Дина Корзун с мужем бельгийским музыкантом, композитором, режиссером Луи Франком и детьми после долгих лет жизни за границей вернулась на ПМЖ в Москву в 2021 году. Их история любви достойна экранизации. Луи Франк в 1995 году приехал в Москву из Нью-Йорка: на тот момент он учился в американском университете, и в составе иностранной группы студентов учился на курсе Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. Дина Корзун там же была студенткой-дипломницей, а еще была замужем и воспитывала 4-летнего сына. Луи увидел Дину и влюбился: тогда она не знала английского, и они общались с помощью жестов – просто дружили. Когда закончился курс, режиссер вернулся к семье и рассказал о Дине родственникам и друзьям: они были против того, чтобы он возвращался в Россию за избранницей – артистка, еще и замужем, и с ребенком. Луи послушался и уехал работать в Канаду. С Диной он переписывался два года, уже была любовь и постоянные мысли друг о друге. Дина развелась и пара стала жить вместе. После фильма «Страны глухих» (1998 год) к Дине Корзун пришла известность, она много снималась на Западе - в Америке, во Франции, Англии. Потом переехала с мужем за границу: 13 лет прожила в Швейцарии, в Англии. Работала в Королевском национальном театре в Лондоне. В Англии у Дины и Луи родились дочери: Итала (2008 год) и София (2010 год).

Семья вернулась в Москву в 2021 году. Дина Корзун называла сразу несколько причин переезда из Англии: в Лондоне она стала чувствовать неприязнь к русским; ей не нравились слишком жесткие ограничений во время ковида. Но главное - из-за детей: в школе появился психолог (мужчина в юбке и на каблуках), навязывали уроки «полового воспитания». И тогда Дина сказала мужу: «Луи, я тебя умоляю - ты видишь, что творится в мире. Поедем в Россию, это самое безопасное место».

Дина с мужем сыграли вместе в постановке автобиографической трагикомедии. Корзун рассказала: «Дети ходят в русскую школу, хотя всю жизнь учились на английском языке. Мы счастливы. В России люди думают, могут разговаривать. Я очень рада, что мы здесь. Мужу тяжело. Он хорошо читает, пишет и говорит по-русски. Но его разрывают и тянут на свою сторону и его семья, и друзья...»

Любовь Казарновская и Роберт Росцик построили дом под Ярославлем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

32 года вместе

Любовь Казарновская блистала на самых знаменитых оперных сценах мира. В 1989 году она вышла замуж за австрийского продюсера хорватского происхождения Роберта Росцика – и в молодости они успели пожить в разных странах: там, где работали. Коренная москвичка Казарновская рассказывала, что муж замечательно вписался в нашу жизнь: «Представляете, он австриец, а Москву знает лучше меня. Когда мы долго живем в Вене, он начинал скучать по Москве. Постоянно говорил: «Поедем в Москву. Там жизнь, там драйв!» Давно уже Любовь и Роберт живут в России – и не только в Москве, построили дом в дерене в Ярославской области и перебрались туда: в село Вятское, которое было описано еще Некрасовым в «Кому на Руси жить хорошо».

Екатерина Андреева считает, что ей очень повезло с мужем — подарок судьбы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

32 года вместе

Телеведущая Екатерина Андреева и бизнесмен, юрист Душан Перович сначала расписались, а через несколько лет обвенчались. Душан – серб наполовину, а также на четверть черногорец и на четверть русский. В конце 80-х годов он приехал в нашу страну по работе – открывал представительство международной компании. По ТВ увидел ведущую Екатерину Андрееву и влюбился. Звезда экрана вела раз в неделю программу «Утро» - Душан ждал среду, чтобы в блокнот записать очередную букву из ее фамилии, так как титры быстро пропадали, а он тогда плохо знал наш язык. Когда фамилия была собрана, Душан подключил знакомства и навел справки: ему сказали, чтобы и не пытался – Андреева недотрога и никому не удавалось к ней «подкатить». Тогда Перович решил схитрить: позвонил и предложил работу, когда Катя пришла на встречу, то быстро его раскусила и дала отставку. Они не виделись три года. Но потом Андреева развелась, и Душан об этом узнал: начал ухаживать, и Андреева изредка ходила с ним в театр или ресторан. Мужчине пришлось постараться и потратить пару лет, чтобы растопить сердце красавицы. Дочь телеведущей Наталья приняла Душана и полюбила. Душана Перовича за границей ждала тогда престижная работа: но он остался на Родине жены и здесь тоже стал успешным в своей сфере. Мужчина понимал, что жена не сможет построить блестящую карьеру за границу и даже не просил ее о переезде.

Екатерина Андреева считает, что ей с мужем повезло: «Он настоящий мужчина – окружил всю нашу семью любовью, заботой: честный, верный, для семьи готов на все. Он никогда не пропустит ни мой, ни Наташин звонок, сделает все, что мы попросим». О секрете долгого брака Андреева говорит так: «Это какое-то совпадение, случившееся на небесах. Счастье. Каждый день просыпаешься с человеком рядом и понимаешь, что он тебе не надоел. И что ты хочешь его видеть, чувствовать его кожу, вдыхать его запах, слышать его голос. У нас есть правило: в 12 часов обязательно друг другу позвонить - узнать как дела. Это реально подарок судьбы, который от меня не зависит. Видимо, каким-то образом я его заслужила».

Сын актера Стивена Сигала — Доминик Сигал с русской невестой Айрин Даниловой. Фото: Личный архив

1 год вместе

Актер, режиссер, продюсер и бизнесмен Стивен Сигал получил гражданство России семь лет назад. Сейчас много времени Стивен Сигал проводит в своем подмосковном доме. В России у Стивена Сигала и его 33-летнего сына Доминика Сигала есть бизнес. Доминик здесь встретил и любимую женщину – сплетничают о скорой свадьбе. Доминик Сигал год строит серьезные отношения с Айрин Даниловой - главным редактором журнала SCREENPAPER, основателем коммуникационного агентства, а также моделью и победительницей конкурса «Краса России-2015». Познакомилась пара в Москве на закрытом светском мероприятии: Доминик по совету знакомых подошел к Айрин познакомиться, и договориться о сотрудничестве - обсуждали возможности продвижения его бренда. Так начали общаться, через некоторое время мужчина стал демонстрировать серьезность своих намерений. Пара побывала на отдыхе на Алтае и в Санкт-Петербурге, общаются на английском, но Доминик учит активно русский.

Айрин Данилова рассказала KP.RU: «Этот год мы практически полностью провели в России. Конечно, бывают моменты разлуки, когда мы оба решаем рабочие вопросы, но в большинстве случаев мы всегда проводим время вместе. Нам комфортно в России и действительно нравится развиваться здесь, и пока я не вижу каких-то поводов уезжать из страны. Но лично я, да и Доминик тоже - люди, которые очень много путешествуют. То, чем я всегда занималась, имело международный контекст. У Доминика также есть дела за границей — он не мыслит рамками только одной страны. У нас много международных контактов, друзей и множество возможностей не только в России, но и за ее пределами. Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию, и в частности Москву, нашим домом. Думаю, что в ближайшее время мы точно будем здесь».