Российский депутат-коммунист переплыл Босфор: Зюганов рассказал подробности

Пресс-секретарь председателя Компартии России Александр Ющенко переплыл Босфор за 1 час 5 минут 47 секунд. Фото: Личный архив

Александр Ющенко, давний пресс-секретарь председателя Компартии России, поборолся за свою страну на необычных соревнованиях - в межконтинентальной гонке плавания Samsung Strait, организованной Национальным олимпийским комитетом Турции.

В этом оригинальном и увлекательном состязании профессиональные спортсмены и любители плавания из разных стран должны пересечь Стамбульский пролив, переправившись «своим ходом» из Азии в Европу, преодолев по открытой воде дистанцию в 6,5 километров.

В нынешний, 35 по счету, заплыв, состоявшийся 20 августа, попытать счастье прибыли более 2600 пловцов из 77 стран мира.

Россию в этот раз представили 300 человек, среди которых был и депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

- Я участвую в этом заплыве уже второй раз, - рассказал Александр. – Тренировался долго и упорно. На самом деле маршрут трудный, он начинался у пирса Канлука и заканчивался в парке Курушеме Чемил Топузлу.

Преодолел дистанцию за 1 час 5 минут 47 секунд. Лучшие результаты были в районе 50 минут, но для меня это время – личный рекорд. А самое главное – непередаваемые эмоции от этих уникальных соревнований! Общение с единомышленниками и поддержка близких по духу людей сделали этот день незабываемым. Буду работать и дальше и надеюсь, что следующий год будет для меня лично удачнее.

А теперь - вполне уместный звонок лидеру компартии Геннадию Зюганову:

- Геннадий Андреевич, ваш помощник, верный оруженосец Александр Ющенко увлекся плаванием и переплыл пролив Босфор. Не боитесь, что его может забрать у вас большой мировой спорт?

- В большой мировой я спорт его не отпущу - пусть в Думе пашет! - сразу же сделал заявление Геннадий Андреевич. - Хотя наш Саша из спорта никогда не и выпадал. Даже когда отдыхает где-нибудь в отеле, то по утрам минимум 10-километровый кросс себе устраивает. Это я лично наблюдал.

Он, кстати, поднимался вместе со мной несколько раз на Эльбрус. Вместе с моим партийным помощником Александром Тарнаевым прошел по той стороне, по которой спортсмены не ходят: по местам боевой славы советских воинов, которые во время Великой Отечественной отражали атаки элитных фашистских частей «Эдельвейс», пытавшихся нас придушить, но мы отбились.

И еще он занимается конным спортом, стал чемпионом Москвы на дистанции 80 километров, по-моему.

Так что не случайно переплыл пролив. Поздравим, пожелаем здоровья и новых спортивных достижений.

Но пора возвращаться на Родину. У нас выборы в финальную стадию входят.

Геннадий Зюганов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Скажите, пожалуйста, а вы сколько времени можете на воде продержаться?

- Мы можем и полчаса, и час, и больше. У нас команда тренированная, очень тренированная.

- Вы все ваше Политбюро имеете в виду?

- У нас каждый второй-третий и ученый, и спортсмен. У нашей партии лучший в мире спортивный клуб. Мы абсолютные чемпионы по мини-футболу, вот в эту субботу будут итоговые матчи, 32 команды участвуют, победители региональных соревнований и открывать будут наши чемпионы страны.

Мы обыграли всех олигархов, нефтяников, газовиков, «Норильский никель», а в пятницу играем в финале за суперкубок, будет телеканал «Матч!» показывать вечером, в 19.00. Приглашаем посмотреть.

У нас великолепные гимнасты, очень хорошие пловцы. Команда шахматистов во главе с Афониным стала серебряными призерами в престижном соревновании. А волейболисты взяли «золото» на открытом первенстве.