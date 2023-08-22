Минобороны России сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщает о кровопролитных боях на Купянском направлении, где подразделения «Западной» группировки войск отразили за сутки пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Бои идут в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской Народной Республики.

Только на этом участке линии боевого соприкосновения потери противника составили: до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил цифры потерь ВСУ на других участках: на Запорожском направлении в четырех атаках у Успеновки и Работино украинские командиры потеряли 125 своих солдат, на Донецком до 235, на Краснолиманском свыше 50, на Южно-Донецком до 240, на Херсонском до 15.

Кроме 730 наемников киевского режима наши воины ликвидировали за сутки: склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, 11 орудий и четыре миномета противника, семь артиллерийских систем М777 (США), три буксируемые гаубицы М119 (США), две польские самоходки «Krab», французскую «Cezar», два британских орудия «FH-70», а также с десяток современных боевых машин пехоты и прочей советской техники.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Орехове Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Артиллерией нашей группировки за сутки была поражена живая сила и военная техника противника в 139 районах.

Конашенков отметил отличную боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили за сутки четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Еще шесть было уничтожено у берегов Крыма, над Брянской и Московской областью. В результате террористических атак 45 украинских дронов пострадавших нет.

Минувшей ночью экипажем самолета Су-30 СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных формирований Украины, а уже утром восточнее острова Змеиный нашими летчиками был потоплен еще один быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Офицер пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал о примере мужества и героизма при выполнении боевых задач батальоном мотострелковой бригады группировки, которым командует майор Александр Минеев. Он осуществлял руководство личным составом в ходе наступления украинских войск на одном из участков Южно-Донецкого направления. При ведении позиционной обороны мотострелки, под командованием майора Минеева, за несколько суток ожесточенных боев сумели отразить три атаки, превосходящих сил ВСУ, а также выявить и подавить два опорных пункта националистов. Противник на данном участке фронта успеха не имел, позиции российских войск были удержаны.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

462 - самолета.

246 - вертолетов.

5952 - беспилотных летательных аппарата.

431 - зенитный ракетный комплекс.

11445 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5996 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12372 - единицы специальной военной автомобильной техники.