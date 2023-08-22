«Работаем, помогаем людям»: в реалити-шоу про москвичей на Донбассе вышли новые серии

Недавно выложенные выпуски – с третьего по шестой – рассказывают о буднях командированных на Донбасс сотрудников различных московских компаний Фото: скриншот видео

Работе московских специалистов в Луганске и Донецке посвятили настоящее реалити-шоу - «ДоМ. Хроника восстановления». В сообществе ВКонтакте «Москва-Донбасс» регулярно появляются новые выпуски о том, как простые рабочие вводят в строй водопроводы и газовое оборудование, ремонтируют улицы и отдыхают после трудового дня.

Недавно выложенные выпуски – с третьего по шестой – рассказывают о буднях командированных на Донбасс сотрудников различных московских компаний. В Луганске они полностью реконструировали главные улицы и модернизировали всю дорожно-транспортную сеть, в дома после многолетнего отсутствия вернули питьевую воду прямо из-под крана, заменили всю городскую систему водоснабжения и водоотведения.

Рассказы этих сотрудников и интервью с ними стали основой новых эпизодов.

«С местными ребятами, которые работают, сдружились, сработались. Люди выкладываются по полной. Наш график работы: с восьми до восьми выполняем задачи, а если нужно, даже и задерживаемся», — говорит в одной из серий Александр Рягузов, начальник участка ремонтно-строительного управления.

Герои реалити-шоу показаны на экране в своей обычной, повседневной обстановке. Они ремонтируют, реконструируют, реставрируют, просто возвращают жителям привычную жизнь, и уже вместе с ними строят, модернизируют и благоустраивают городское хозяйство.

Зрители «ДоМ. Хроника восстановления» своими глазами видят, как специалисты из Москвы проводят капитальный ремонт улиц Советской, Оборонной, Победоносной, Лутугинской и много других. В месяц укладывается по 65 тысяч квадратных метров асфальта, а всего к осени проложат 500 тысяч м². И это наряду с комплексным ремонтом прилегающей к дорогам территории, чтобы все было сделано для комфорта и жизни горожан.

Внимание и тщательный подход москвичи уделили и социальной инфраструктуре Луганска и Донецка. Среди самых амбициозных проектов — переустройство школы имени космонавта Берегового как современной московской школы с прилегающим спорткомплексом, а еще ремонт Счастьенского многопрофильного колледжа, в нем также создали спортивную зону для всего города.

Оживило Донбасс и обновление жилых домов: отремонтированы крыши, покрашены фасады, подъезды приведены в порядок. Это восстановление не могло обойтись без повышения удобства городского транспорта. Москва заменила старые «газели» современными автобусами, для пассажиров также расставили удобные крытые остановки.

Коммунальщики и электрики из Москвы, дорожные рабочие, газовщиков и специалисты водоснабжения покажут не только результаты восстановления, но и расскажут, что стоит в жизни горожан и строителей за каждым новым фундаментом, дорогой, парком на Донбассе.