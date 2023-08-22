Цена букетов к 1 сентября подскочила на 17%: как сэкономить на покупке

Букеты к 1 сентября в России подорожали на 17% за год Фото: Влад Комяков

Есть такая народная мудрость: пришел август - дорожают букеты. В преддверии Дня знаний цены на цветы поднимаются как (не люблю это сравнение, но тут оно уместно) на дрожжах. Диву даешься – когда небольшой букетик, который еще в начале июня стоил около 1300 рублей, сейчас вырос до 1600.

Аналитики каждый год мониторят цветочные рынки с 1 по 20 августа и делают вывод - средняя цена букета растет приличными темпами. В «Эвоторе» посчитали: в нынешнем августе она равна 1526 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. Отмотаем календарь в 2022-ой – 1314 рублей, а в 2021 году букет стоил 1096 рублей. За два года цена выросла на 500 рублей. Это гораздо круче, чем инфляция — напомним, Росстат долго и упорно пытается нас убедить, что цены в стране за год выросли лишь на 3-4%.

- Почти все ходовые цветы на нашем рынке импортные, - говорит президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. – Поэтому на цены напрямую влияют курсы доллара и евро. Второе – не забываем про санкции, которые сломали нам логистику. И сейчас мы привозим цветы через «третьи страны», что значительно дороже, чем раньше. Третье – растут таможенные сборы. Это тоже сказывается на розничной цене. В среднем, она колеблется от 1500 до 2000 рублей за букет.

При этом, по словам эксперта, география цветочных закупок не изменилась. Шикарные розы с крупными бутонами, которые очень популярны в нашей стране, едут к нам из Эквадора и Колумбии. Через аукцион в Африке мы получаем более дешевые розочки. В основном, они кенийские. А Турция радует россиян гвоздиками. Нидерланды, по-прежнему, наш цветочный партнер, но в гораздо меньшей степени, чем раньше. Привозить оттуда цветы стало намного дороже не только из-за логистики, но и из-за уменьшения предложения. Не секрет, что санкции против России ударили и по странам Евросоюза. Очень дорогими стали отопление и электричество. По этой причине голландские цветоводы либо уменьшили площади производства, либо вовсе закрылись.

Впрочем, вернемся к самому главному – к ценам. Итак, по данным «Эвотор», самый дорогой букет в этом августе – в Москве (2142 рубля). В прошлом году в лидерах было Приморье (2085 рублей). А самый дешевый букет в нынешнем году обнаружен в Пермском крае 1105 рублей (подробнее см. «Только цифры»).

ЗНАЙ!

Как сэкономить на букете

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова уверяет, что ажиотажный спрос на цветы ко Дню знаний всегда будет повышать цены. Поэтому надеяться на удешевление не нужно. Не хотите тратиться – собирайте полевой букет, если есть возможность (в поле, не на клумбах, разумеется). Нет возможности – ловите пару лайфхаков:

- старшеклассники зачастую скидываются на один букет от всего класса. Например, красиво оформленная корзина цветов.

- можно добавить в букет разные плоды – шиповник, рябину, калину, черноплодную рябину. Этот осенний акцент разнообразит и удешевит букет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-5 регионов с самыми дорогими букетами:

Москва - 2142 рубля;

Ханты-Мансийский АО - 2077 рублей;

Краснодарский край - 1952 рубля;

Иркутская область - 1936 рублей;

Санкт-Петербург - 1684 рубля.

ТОП-5 регионов с самыми дешевыми букетами:

Самарская область - 1386 рублей;

Свердловская область - 1372 рубля;

Воронежская область - 1302 рубля;

Челябинская область - 1274 рубля;

Пермский край - 1105 рублей.

По данным чеков смарт-терминалов «Эвотор» в специализированных магазинах цветов за 1-20 августа 2023 года.