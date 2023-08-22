Количество больных людей в мире скоро резко вырастет: ученые выступили с тревожным прогнозом

Кардиологи из США обнаружили, что перенесенный коронавирус повышает вероятность внезапного развития гипертонии Фото: Shutterstock

Что мы знаем о последствиях ковида (и не только из последних исследований):

* он провоцирует «мозговой туман», из-за чего снижаются когнитивные способности,

* серьезно повреждает легкие, вплоть до образования рубцовой ткани;

* провоцирует нарушения в работе сердца и сосудов, да и других органов (бьет по уязвимым местам в организме, как говорят врач – «где тонко, там и рвется»);

* серьезно повышает вероятность развития диабета и второго, и первого типов.

И вот новая напасть: кардиологи из США обнаружили, что перенесенный коронавирус повышает вероятность внезапного развития гипертонии, стойкого повышенного артериального давления. Если инфекция вызвала болезнь средней тяжести – риск вырастает в 1,5 раза. После тяжелой формы - в 2,2 раза.

- Учитывая то, как много людей переболело ковидом в последние годы, есть серьезная вероятность, что в ближайшее время гипертония разовьется у неожиданно большого числа пациентов, - говорит Тим Дуонг, профессор Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.

Что напрягает больше всего: по данным исследователей, перенесенный ковид способствует быстрому развитию гипертонии даже у тех, кто не склонен к болезням сердечно-сосудистой системы. Были проанализированы данные наблюдений за 45 тысячами пациентов. Для сравнения брали так же тех, кто переболел гриппом.

И у пациентов после тяжелой коронавирусной инфекции через полгода примерно в 2,2 раза чаще выявлялась внезапная гипертония, чем у переболевших гриппом и здоровых добровольцев. Увы, вероятность развития гипертонии становилась еще выше, если врачи использовали кортикостероиды при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Ученые считают, что коронавирус нарушает работу ренин-ангиотензиновой гормональной системы. Она регулирует давление в сосудах и объем крови в организме. Последующие наблюдения и опыты, как надеются ученые, помогут полностью раскрыть механизмы внезапного развития гипертонии у носителей коронавируса и подобрать терапию, которая поможет снизить вероятность ее появления.

Между тем, по статистике сама по себе гипертония серьезно повышала вероятность тяжелого течения болезни. Примерно на четверть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВОЗ все же считает, что коронавирус появился в мире естественным путем

Главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что организация начала с большим вниманием относиться к версии о естественном происхождении COVID-19. То есть первоначальная версия об утечке вируса из лабораторий, отходит на второй план. «Но игнорировать географию появление – Уханьскую лабораторию – мы все же не можем».