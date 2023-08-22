Количество больных людей в мире скоро резко вырастет: ученые выступили с тревожным прогнозом

Кардиологи из США обнаружили, что перенесенный коронавирус повышает вероятность внезапного развития гипертонии
Фото: Shutterstock
Что мы знаем о последствиях ковида (и не только из последних исследований):
* он провоцирует «мозговой туман», из-за чего снижаются когнитивные способности,
* серьезно повреждает легкие, вплоть до образования рубцовой ткани;
* провоцирует нарушения в работе сердца и сосудов, да и других органов (бьет по уязвимым местам в организме, как говорят врач – «где тонко, там и рвется»);
* серьезно повышает вероятность развития диабета и второго, и первого типов.
И вот новая напасть: кардиологи из США обнаружили, что перенесенный коронавирус повышает вероятность внезапного развития гипертонии, стойкого повышенного артериального давления. Если инфекция вызвала болезнь средней тяжести – риск вырастает в 1,5 раза. После тяжелой формы - в 2,2 раза.
- Учитывая то, как много людей переболело ковидом в последние годы, есть серьезная вероятность, что в ближайшее время гипертония разовьется у неожиданно большого числа пациентов, - говорит Тим Дуонг, профессор Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.
Что напрягает больше всего: по данным исследователей, перенесенный ковид способствует быстрому развитию гипертонии даже у тех, кто не склонен к болезням сердечно-сосудистой системы. Были проанализированы данные наблюдений за 45 тысячами пациентов. Для сравнения брали так же тех, кто переболел гриппом.
И у пациентов после тяжелой коронавирусной инфекции через полгода примерно в 2,2 раза чаще выявлялась внезапная гипертония, чем у переболевших гриппом и здоровых добровольцев. Увы, вероятность развития гипертонии становилась еще выше, если врачи использовали кортикостероиды при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции.
Ученые считают, что коронавирус нарушает работу ренин-ангиотензиновой гормональной системы. Она регулирует давление в сосудах и объем крови в организме. Последующие наблюдения и опыты, как надеются ученые, помогут полностью раскрыть механизмы внезапного развития гипертонии у носителей коронавируса и подобрать терапию, которая поможет снизить вероятность ее появления.
Между тем, по статистике сама по себе гипертония серьезно повышала вероятность тяжелого течения болезни. Примерно на четверть.
ВОЗ все же считает, что коронавирус появился в мире естественным путем
Главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что организация начала с большим вниманием относиться к версии о естественном происхождении COVID-19. То есть первоначальная версия об утечке вируса из лабораторий, отходит на второй план. «Но игнорировать географию появление – Уханьскую лабораторию – мы все же не можем».