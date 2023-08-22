Казахстан увеличивает пропускную способность и комфорт на своих погранпереходах

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Правительство Казахстана запланировало построить 50 пограничных отделений на рубеже с Россией, сообщил первый заместитель начальника департамента Пограничной службы Республики Казахстан Серик Ахметкалиев. Возведение первых 20 погранкомплексов уже началось.

По словам другого заместителя начальника департамента Гани Агадилова, в следующие два года будет проведена реконструкция автомобильных пропускных пунктов на российской границе. «Правительством принято решение провести реконструкцию 46 пунктов пропуска по всему периметру границы. В том числе в 2024–2025 годах на казахстанско-российской границе основные пункты пропуска подлежат реконструкции. Это расширение полос движения в пункты пропуска, строительство новых зданий и сооружений для несения службы пограничников, комфортного прохождения лиц и транспортных средств», – пояснил Агадилов. Он добавил, что на новых пограничных отделениях будут работать устройства для бесконтактного досмотра.

Удвоить пропускную способность

О встречных шагах России в этом направлении не так давно на заседании правительства страны говорил министр транспорта Виталий Савельев. Он, в частности, рассказал о новом оборудовании на пункте пропуска Маштаков в граничащей с Казахстаном Оренбургской области. Министр сообщил, что в минувшем году министерство установило портальные комплексы, позволяющие водителю не выходить из кабины. «В 2022 и в 2023 году завершили оснащение двух пунктов пропуска Маштаково и Тагиркент-Казмаляр четырьмя комплексами и до конца третьего квартала текущего года оснастим ещё 5 пунктов пропуска семью портальными комплексами», – сказал Виталий Савельев.

По его словам, в апреле нынешнего года правительство России подписало с казахстанской стороной план, предусматривающий комплексную реконструкцию 10 приоритетных автомобильных пунктов. Работы завершатся в 2027 году.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также сообщил о планах модернизации пункта пропуска «Казанское» на юге области.

«Мы исходим из того, что сегодня наши взаимоотношения по направлению на юг со странами Центральной Азии активизируются. Несмотря на то, что более мощные с точки зрения пропускной способности пункты пропуска есть в других регионах, мы тоже поставили вопрос в Совете Федерации о том, чтобы модернизировать наш пункт пропуска. Тем более, что со стороны Казахстана есть симметричные планы, они свой пункт пропуска будут расширять, логично с нашей стороны сделать то же самое», – сказал глава сопредельного с Казахстаном российского региона.

Александр Моор сообщил журналистам о том, что Совет Федерации рекомендовал выделить 500 млн рублей на капитальный ремонт «Казанского», пропускная способность которого после этого вырастит в два раза.

«Мы формируем новый транспортный каркас Евразии»

Современная эпоха ознаменована ростом геополитического влияния государств Центральной Азии. Об этом говорилось на полях прошедшего в июле в столице Казахстана Центрально-Азиатского форума по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего». Так, директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Еркин Тукумов отметил быстрый экономический и технологический прогресс Азии. «Центральная Азия и Азия в целом находятся на подъёме. Будущее Азии повлияет на будущее мира, – сказал учёный. – Казахстан видит своей задачей строительство мостов между странами».

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу предложил создать в Алматы региональный хаб по устойчивому развитию Центральной Азии. А заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков констатировал, что Центральная Азия добилась «огромного прогресса» за 20 лет в укреплении регионального сотрудничества и взаимодействия с международными партнёрами для развития своей экономики.

Можно также вспомнить слова президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшие в конце мая на II Евразийском экономическом форуме ЕАЭС в Москве. Токаев отметил, что за 9 лет существования ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%.

«Можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдём к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и даже политические дивиденды», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заверил, что его страна готова выступить в качестве логистического центра ЕАЭС и предложил запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали из России через Казахстан в Иран. «Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири», – сказал Токаев.

Член Российско-Казахстанского делового совета, доктор политических наук Михаил Смирнов подчёркивает, что идея эффективного использования евразийской логистической цепочки «Север – Юг» – давняя мечта стран региона.

«Политические дивиденды, о которых говорил Касым-Жомарт Токаев, это рост влияния стран, в которых развивается экономика, поэтому они заинтересованы в развитии транспортного коридора. Это, повторюсь, и страны Центральной Азии, и Россия. Политика всё же является «выражением» экономики, поэтому транспортный коридор будет способствовать увеличению политического веса государств Центральной Азии, росту степени их независимости», – заключает российский эксперт.