В Забайкалье распространился фейк о роспуске приюта «Рыжая моська»

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В социальных сетях Забайкалья уже несколько дней не утихают «новости» про возможный роспуск собак из приюта «Рыжая моська» в Чите. И будто сам приют заявил о том, что откроет двери на выход для 136 стерилизованных псов. Какова причина? Нехватка финансирования.

Конечно же, такие новости совсем не обрадовали жителей, более сотни собак могли бы оказаться на улицах города! Однако, эта информация оказалась не более чем фейком, распространенным именно для этого – посеять нервозность и панику. «Комсомольская правда» решила проверить информацию. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как заявила СМИ владелица приюта Елена Андреева, никакого роспуска собак не будет. Весной «Рыжая моська» рассказывал, что построит вольеры, где могут содержаться 250 собак. Сейчас они уже достроены.

- Мы говорили о сложностях финансирования. Например, есть острая нужда в собачьих сухих кормах, овощах, железных ведрах, тазах и стройматериалах. Видимо, это переиначили в роспуск, - говорит Андреева.

Содержание большого количества животных – на самом деле вещь не простая. Ранее у приюта сгорело помещение, его восстанавливали за счет добровольных пожертвований со стороны неравнодушных граждан. Также люди жаловались, что в приюте много собак и очень шумно. Прокуратура нашла нарушения, спас ситуацию неравнодушный житель – он одолжил денег на покупку нового участка для переноса вольеров.

Еще одна проблема – кураторы забыли о тех животных, которых когда-то просили взять на содержание и лечение - ведь со всего города везли покалеченных и тех, кого некуда деть.

Например, есть пес Дик, которого нашли с разорванной лапой. На данный момент ему делают операцию. Как предполагают в приюте, больная лапа – из-за капкана, в которое могло попасть животное. Два дня пытались спасти лапу, но придется полностью ампутировать. Собрать на оплату операции пока удалось шесть тысяч из 18-ти.

Всего же данный момент в приюте находится 161 собака, в их числе 50 – инвалиды или же нуждаются в лечении.

Тем не менее, распускать приют, несмотря на непростое финансовое положение, не планируется.