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Политика22 августа 2023 15:03

В Ливию прибыл замминистра Минобороны России Юнус-Бек Евкуров

Генерал-полковник обсудит с коллегами взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также другие вопросы
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Делегацию возглавил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров

Делегацию возглавил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров

Продолжением российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023» стал визит делегации Минобороны России в Триполи.

Делегацию возглавил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Его встретил командующий Ливийской национальной армии маршал Халиф Хавтар.

«Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023»», - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в ходе визита планируется обсуждение «перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий».

Армия и безопасностьАрмия