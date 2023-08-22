Александр Куренков - Роману Курынину, спасшему жизнь стюардессе: У нас с вами одна задача - помогать людям

Глава Росздравнадзора Курынин награжден медалью за спасение стюардессы. Фото: Пресс-служба МЧС

Во вторник, 22 августа, генерал-лейтенант Александр Куренков - в торжественной обстановке - вручил главе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по городу Москве и Московской области Роману Курынину медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».

Как мы уже сообщали, ЧП произошло на борту самолета, следовавшего рейсом из Сочи в Москву. После набора высоты одна из стюардесс потеряла сознание.

Как оказалось, у женщины остановилось сердце. На помощь пришел Роман Курынин.

Он сразу же приступил «к экстренным реанимационным мероприятиям» - непрямому массажу сердца.

Александр Куренков тепло поблагодарил Романа Курынина за высокое чувство долга и активную гражданскую позицию.

Александр Куренков тепло поблагодарил Романа Курынина за высокое чувство долга и активную гражданскую позицию. Фото: Пресс-служба МЧС

- Сотрудники МЧС России и врачи выполняют одну задачу, - сказал глава чрезвычайного ведомства, - помогают людям. Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать вам сегодня награду. Благодарю за профессионализм и неравнодушие.

- Я в восторге от награды и испытываю серьезные чувства, - сказал награждённый - взволнованно. - Это, на самом деле, заслуга всего экипажа, всех, кто был в самолете, потому что все сочувствовали, кто-то помогал. Поэтому за это всем огромное спасибо. Наверное, очень много ситуаций экстренных в медицине, их громадное количество. И всегда нужна быстрая профессиональная реакция на любые действия. Чем она быстрее и профессиональнее, тем мы это знаем, - эффективнее… Есть медицина катастроф, которая работает в сложных ситуациях. Поэтому очень много общего. Я очень рад награде и с достоинством буду носить ее…

Рассказал Роман Курынин и о некоторых подробностях:

-…После осмотра выяснилось, что у женщины нету пульса на лучевой и сонной артерии. И, благодаря слаженным действиям экипажа, моим действиям и помощи других пассажиров, удалось спасти жизнь стюардессе.

Навыки экстренной помощи должны быть у всех граждан. Если на этом месте оказался бы не я, то, наверное, кто-то другой смог бы оказать ту же самую помощь, которую пришлось оказывать врачам.

Если этому будут учить в школе, а я знаю то, что МЧС России продвигает (в качестве учебного предмета) экстренную медицинскую помощь, - будет просто здорово! И - необходимо это все доносить до простых граждан…

«Роман Курынин – профессиональный врач, кандидат медицинских наук, - процитировали мне в пресс-службе МЧС России фрагмент из наградных документов. - Окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Долгое время работал практикующим доктором... Неоднократно награждался за достижения в сфере здравоохранения».