Россия отмечает Международный день лотерей

Фото: «Столото»

27 августа - Международный день лотерей. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» поздравил всех жителей России с праздником.

Напомним, лотерея – это не просто развлечение, а важный источник пополнения бюджета с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, причем не только в России, но и в большинстве стран мира. Чаще всего средства, вырученные от лотерей, идут на здравоохранение, образование, спорт, искусство, строительство социально-значимых объектов.

ОТ ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ ДО УНИВЕРСИТЕТОВ

«Уже много веков лотереи идут рука об руку с человечеством, совершенствуются и развиваются вместе с переменчивым миром. Все эти годы лотереи неизменно остаются удобным и эффективным инструментом для поддержки государственных проектов различной направленности – это и образование, и медицина, и спорт. В нашей стране лотереи много десятков лет проводятся в поддержку развития спорта и физкультуры, - отметила операционный директор по маркетингу распространителя всероссийских государственных лотерей Варвара Басанович. - Поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы удача всегда была на вашей стороне!»

Варвара Басанович. Фото: «Столото»

Известно, что доходы от лотерей были использованы при возведении Великой Китайской стены, а в Древнем Риме благодаря лотерейным сборам ремонтировались дороги, мосты и здания. Первая официально зафиксированная лотерея в Европе прошла в 1466 году в городе Брюгге – ее провела вдова всемирно известного фламандского художника Яна Ван Эйка. После этого лотереи распространились по всей Европе: розыгрыши проходили во Франции по указу короля Франциска I, во Флоренции, в Англии по предложению Елизаветы I.

В странах Европы и Соединенных Штатах Америки на средства от проведения лотерей поддерживается много образовательных проектов. В Америке доходы от лотерей частично профинансировали строительство Гарвардского (1636), Йельского (1701), Принстонского (1746), Колумбийского (1754) и Дартмутского (1769) университетов. Во многих американских университетах стипендиальные программы финансируются за счет лотерей, например, Bright Futures Scholarship Program во Флориде, и HOPE в Джорджии.

Средства от лотерей идут и на поддержку искусства - на доходы от британской Национальной лотереи частично спонсируется Британский институт кино, именно благодаря лотереям в 1753 году был основан Британский музей, а в 2017 году часть доходов от итальянской лотереи Lottomatica пошли на реставрацию статуи Моисея авторства Микеланджело.

Кроме того, в странах Европы и США большое количество денежных средств, вырученных от продажи лотерейных билетов, идут на финансирование медицинских сервисов и исследований, на сохранение окружающей среды, улучшение инфраструктуры и сохранение исторических зданий, поддержку старшего поколения и множество других социально значимых проектов.

«ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ОТСТАВНЫХ И РАНЕНЫХ»

В нашей стране первая лотерея была проведена при Петре I, ее организовал часовых дел мастер Яков Гассениус. Благодаря билету стоимостью всего в гривну (10 копеек) можно было выиграть 1000 рублей. Но доход от лотерей не шел в казну, поэтому эта история быстро закончилась. И уже в 1760 году императрица Елизавета Петровна учредила государственную лотерею «Для пользы отставных и раненых» – доходы шли на благотворительность.

Источник: TimeLottery

В СССР история проведения спортивных лотерей началась 20 октября 1970 года. В этот день в Центральном Доме журналиста прошел первый тираж новой лотереи с числовой формулой «6 из 49». Главным ее лозунгом стали слова: «Выигрываете вы – выигрывает спорт!». Во времена СССР в лотереях участвовало до 70% взрослого населения, а отчисления от лотерей обеспечили до четверти бюджета летней Олимпиады-80 в Москве и позволили построить и реконструировать спортивные сооружения по всему Советскому Союзу. В числе таких сооружений спорткомплекс «Олимпийский», стадион в Лужниках, гребной канал и велотрек в Крылатском, бассейн «Чайка» в Москве и многие другие. Лотерея стала культурным феноменом своей эпохи - ей посвящали песни Владимир Высоцкий и Михаил Боярский, а режиссер Леонид Гайдай снял один из самых кассовых фильмов в истории советского кино – «Спортлото-82».

В современной России традиции советского «Спортлото» продолжает «Столото». Целевые отчисления от проведения лотерей идут на поддержку развития спорта и физкультуры в нашей стране, а сверх целевых отчислений из собственных средств компания системно поддерживает более 25 российских проектов различного масштаба. Основные направления благотворительной деятельности — помощь детям, пожилым людям и инвалидам.

С 2014 года в России действует государственная монополия на лотереи, их организаторами выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся лотереи под государственным надзором Федеральной налоговой службы.