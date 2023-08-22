Кладбища Украины переполнены могилами военных: министр Резников уверяет, что "на их месте окажется каждый"

Гигантские площади кладбищ во всех украинских городах и селах заняты свежими могилами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тут министр обороны Украины Алексей Резников, которого вот уже пару месяцев хотят отправить в отставку, но никак не отправят, сумел, что называется, мотивировать сограждан так, что, как высказался о комедии Фонвизина "Недоросль" князь Григорий Потемкин: "Умри, Денис, лучше не напишешь". И сделал это Резников на форуме ветеранов. В своем выступлении он много рассказывал про грядущую победу и способы ее достижения, но главный упор сделал на том, с каким уважением надо всем относиться к ветеранам.

- Главная задача в том, чтобы каждый украинец, который видит ветерана, осознавал и чувствовал: "Этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я. Завтра я буду на его месте".

Вот это, что называется, подбодрил и мотивировал – каждый гражданский мужчина на Украине должен знать, что завтра он будет на месте этого ветерана. Вот только для полноты картины, чтобы представить себя на этом месте, украинцам было бы не худо сходить на кладбище. На любое, где массово похоронены под украинскими флагами "защитники Батькивщины". Гигантские площади кладбищ во всех украинских городах и селах заняты свежими могилами. Или посмотреть на бывших бойцов-инвалидов, которые в массовом количестве появились на украинских улицах. Впрочем, и инвалиды, и захороненные – это те, кому все же хоть в какой-то степени повезло, как бы цинично это ни звучало на первый взгляд.

Потому что командиры ВСУ предпочитают бОльшую часть своих "загиблых" не вытаскивать под огнем, не эвакуировать на спецмашинах, а либо оставлять в том месте, где их настигли роковые пуля или осколок, либо сжигать в мобильных крематориях.

В январе-феврале нынешнего 2023-го Германия передала Украине около 200 мобильных крематориев. В самой Германии их используют для сжигания трупов животных, но на Украине им нашли новое применение.

По сообщению Telegram-канала "Украина.ру", "жители Херсона и Берислава жалуются на странный и неприятный запах с городской окраины", где военные в ангарах разместили как раз те самые мобильные крематории.

А в Сети в начале августа появился приказ комбрига 123-й бригады Территориальной обороны полковника Токаренко от 31 июля, в котором тот приказывает заместителю комбрига в срок до 3-го августа организовать получение мобильного крематория. До 4-го августа назначить личные состав для работы на крематории и занятия по его правильной эксплуатации и сформировать запас горючего-смазочных материалов для бесперебойной работы.

Отдельным пунктом приказа командирам батальонов и отдельных рот приказано до 15 августа:

- провести беседы с военнослужащими о необходимости их кремации в случае гибели,

- получить письменное соглашение на кремацию от каждого военнослужащего подчиненного подразделения.

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя командира бригады.

Здесь, конечно, можно пояснить, что большинство погибших не проходят в качестве таковых по сводкам и докладам командиров. Которые стараются качественно исполнить распоряжение Зеленского всячески скрывать эти цифры, чтобы власти не выплачивали пособия семьям погибших, а потому заносят их в графу пропавших без вести. Дескать, нет тела, нет дела. И нет повода для компенсаций и выплат пособий. Но это и так само собой подразумевается. А вот все же нет ничего лучше, чем сказать, как министр обороны Украины Алексей Резников, что каждый украинец должен представить себя на месте военных.

Лучше и не скажешь, честное слово.