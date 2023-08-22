«Звери» с балалайкой приехали в Донбасс

Роман Билык Фото: Олег ЗОЛОТО

Видео со звездой российской сцены Ромой «Зверем» выложил у себя в канале военкор Семен Пегов. По его словам солист популярной группы приехал к бойцам ОБТФ «Каскад» и акустическим концертом под гитару и балалайку. Они в ответ ему провели экскурсию.

Кстати, не просто так Роман Билык (настоящая фамилия Ромы «Зверя») приехал именно к «Каскад». Его бойцы освобождали Мариуполь - город, где Роман вырос. И как говорят, после начала спецоперации был хорошо осведомлён, что там творили украинские нацики.

Пегов отмечает, что в Донбассе музыканта ждали давно. «Я же вырос на его песнях», – говорили бойцы. В то же время

«Признаться, я эту группу всю жизнь терпеть не мог. После Майка Науменко, БГ, Цоя, Борзыкина, Чистякова, Кинчева - это была какая-то игра на понижение. Они меня бесили, эти «Звери», и сам Рома. А теперь вдруг объявился на Донбасе. И поёт бойцам. И бойцы ему рады. Они, как правило, моложе меня, и росли под его песни. Тем более, что БГ, Чистяков и Борзыкин к ним точно не приедут.

«И я к Роме сразу потеплел. Послушал и думаю: а чего, хорошо же поёт», - написал после выступления у себя в телеграм-канале писатель Захар Прилепин.

Интересно, что Роман Билык неоднократно выступал с критикой российской спецоперации. По неподтвержденным данным именно из-за его позиции даже был отменен концерт «Зверей» она Петербургском международном экономическом форуме. Теперь, видимо, их выступления отменяться больше не будут.