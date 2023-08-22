Тото Кутуньо - один из трех суперзвезд-победителей "Евровидения"

Тото Кутуньо Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как известно, Евровидение - это в какой-то степени отдельная музыкальная планета, на которую редко залетают большие звезды. А если и залетают, то не всегда успешно (вспомним, например, как скромно приняли в 2009-м Патрисию Каас, занявшую лишь восьмое место). Однако случались в истории конкурса и ситуации, когда победу одерживали артисты, которых знали и любили во всем мире, и одним из них был Тото Кутуньо.

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАГРЕБА

В 1990 году в тогда еще югославском Загребе Тото, к тому времени уже маститый исполнитель и автор, занял первое место с композицией «Insieme: 1992» («Вместе: 1992»). Кутуньо было уже почти 50, он уже успел выиграть конкурс Сан-Ремо, его отлично знали в Европе, где распевали как его собственные хиты, так и песни, написанные для других исполнителей. Тем не менее борьба была непростой - итальянский маэстро на 17 баллов опередил француза Жоэля Урсуля. Для Италии эта победа стала второй после триумфа в 1964-м малоизвестной у нас Джильолы Чинкветти.

По сути, с тех пор никто из полновесных международных звезд на Евровидении и не побеждал (надеемся, Дима Билан на нас за эти слова не обидится). Таким образом, Тото стал последним звездным победителем главного вокального евроконкурса. А кто был в числе его знаменитых предшественников?

ОТ "АББЫ" ДО СЕЛИН ДИОН

Конечно, первой на ум приходит шведская группа "АББА". В 1974 году в Англии только начинавший набирать популярность скандинавский квартет стал первым с зажигательной композицией Waterloo ("Ватерлоо"). Победа дала дополнительный импульс великолепной шведской четверке, хотя, пожалуй, и без успеха на Евровидении скандинавы стали бы суперзвездами -уж слишком очевиден был талант музыкантов. Интересно, что второе место на том конкурсе заняла уже упомянутая итальянка Джильола Чинкветти.

Еще одна суперзвезда, покорявшая Евровидение - Селин Дион, которая стала первой в 1988 году на конкурсе в ирландском Дублине. Все мы знаем, что Селин родом из Канады, но на Евровидении в тот год она представляла Швейцарию, где, как известно, также говорят на родном для Селин французском. Именно на нем она и пела - композиция Ne partez pas sans moi («Не отправляйтесь без меня») набрала наибольшее количество баллов (137), при этом отрыв от второго места был просто микроскопическим - англичанин Скотт Фицджеральд набрал лишь на один балл меньше.

Победа много значила для 20-летней Селин, которая постепенно вышла на международный рынок и запела по-английски. Кстати, ее победная композиция - последняя на сегодняшний день песня-победительница Евровидения, исполненная на французском языке.

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