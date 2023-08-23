Анекдоты: Не бывает бесполезных вещей, бывает маленький балкон

- Извините, а какой здесь пароль Wi-Fi?
- Это же поминки!
- «Поминки» с маленькой буквы или с большой?
* * *
Вчера помог поскользнувшейся бабушке встать, а теперь еще и сегодня. Когда я загадывал поднять бабок в новом году, я имел в виду немного другое...
* * *
- Как по картинке отличить Баха от Бетховена?
- Бах в парике. А Бетховен - вообще собака.
* * *
- Всё продают! Воздухом только не торгуют!
- Зря вы так думаете. Просто шарик стоит 10 рублей, а надутый - 15.
* * *
Опаньки! Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать…
* * *
Не то страшно, что жена постоянно смотрит сериалы, а то, что она пересказывает их потом подробно мне!
* * *
- Доктор, а можно я свои симптомы загуглю?
- Не занимайтесь самолечением! Я сам загуглю.
* * *
Смотрел «Гарри Поттера», много думал. Как можно, получив плащ-невидимку, так ни разу и не зайти в женский душ?
* * *
- На моей работе нет места страху. Если проявишь страх - все, ты мертв!
- А кем вы работаете?
- Воспитательницей в детском саду.
* * *
Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам будет казаться, что дома кто-то есть...
* * *
Водители маршруток не ложатся спать, пока в кровати не наберется 17 человек.
* * *
- Оцените степень своего занудства по 10-балльной шкале?
- 9,6744572.
* * *
А засорять русский язык иностранными словами это моветон или просто не комильфо?
* * *
По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, вторую - банку.
* * *
- Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
- Ничего...
- Вчера тоже было ничего!
- Приготовила на два дня...
* * *
- Судя по отсутствию двух пальцев на вашей руке, вы фрезеровщик?
- Нет, стоматолог.
* * *
- Извините, а как называется самый элитный магазин в Кандалакше?
- Кандалакшери!
* * *
- Развивающие игрушки есть?
- iРhоnе 15.
- А что он развивает?
- Зависть...
* * *
- Как романтично! Свечи... масло...
- Петрович, блин! Закрой капот и отойди от машины!
* * *
«Здравствуй, Иван-царевич! Мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся на линии...»
* * *
- Сынок, ты связался с плохой компанией...
- Мам, я ее основал.