Анекдоты: Не бывает бесполезных вещей, бывает маленький балкон

- Извините, а какой здесь пароль Wi-Fi?

- Это же поминки!

- «Поминки» с маленькой буквы или с большой?

* * *

Вчера помог поскользнувшейся бабушке встать, а теперь еще и сегодня. Когда я загадывал поднять бабок в новом году, я имел в виду немного другое...

* * *

- Как по картинке отличить Баха от Бетховена?

- Бах в парике. А Бетховен - вообще собака.

* * *

- Всё продают! Воздухом только не торгуют!

- Зря вы так думаете. Просто шарик стоит 10 рублей, а надутый - 15.

* * *

Опаньки! Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать…

* * *

Не то страшно, что жена постоянно смотрит сериалы, а то, что она пересказывает их потом подробно мне!

* * *

- Доктор, а можно я свои симптомы загуглю?

- Не занимайтесь самолечением! Я сам загуглю.

* * *

Смотрел «Гарри Поттера», много думал. Как можно, получив плащ-невидимку, так ни разу и не зайти в женский душ?

* * *

- На моей работе нет места страху. Если проявишь страх - все, ты мертв!

- А кем вы работаете?

- Воспитательницей в детском саду.

* * *

Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам будет казаться, что дома кто-то есть...

* * *

Водители маршруток не ложатся спать, пока в кровати не наберется 17 человек.

* * *

- Оцените степень своего занудства по 10-балльной шкале?

- 9,6744572.

* * *

А засорять русский язык иностранными словами это моветон или просто не комильфо?

* * *

По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, вторую - банку.

* * *

- Дорогая, что у нас сегодня на ужин?

- Ничего...

- Вчера тоже было ничего!

- Приготовила на два дня...

* * *

- Судя по отсутствию двух пальцев на вашей руке, вы фрезеровщик?

- Нет, стоматолог.

* * *

- Извините, а как называется самый элитный магазин в Кандалакше?

- Кандалакшери!

* * *

- Развивающие игрушки есть?

- iРhоnе 15.

- А что он развивает?

- Зависть...

* * *

- Как романтично! Свечи... масло...

- Петрович, блин! Закрой капот и отойди от машины!

* * *

«Здравствуй, Иван-царевич! Мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся на линии...»

* * *

- Сынок, ты связался с плохой компанией...

- Мам, я ее основал.