Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 23 августа 2023 года: Зеленский попросил ПВО у Греции, на Украине уже есть миллион воевавших ветеранов и выделяют землю для самого большого в мире военного кладбища

Зеленский объяснил, что рассчитывает на ПВО Греции Фото: REUTERS

ПВО ЕСТЬ? ДАЙ

Зеленский побывал на встрече лидеров стран Западных Балкан, которая прошла в Афинах, и выступил там в своем обычном амплуа: "Дай! Дай! Дай-дай!"

- Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, что важно для Черноморского региона и, в частности, Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете именно в защите Черноморской акватории. И относительно систем ПВО, - так Зеленский объяснил, что рассчитывает на ПВО Греции для защиты Черноморской акватории.

Греция, которая постоянно балансирует на грани конфликта с Турцией, такой просьбе явно не обрадовалась.

Тем временем, в Киеве, еще не получив F-16, начали клянчить у Вашингтона двухтонную ракету-невидимку JASSM, мотивируя свою просьбу тем, что F-16 пока не сделали совместимыми с ракетами Storm Shadow и SCALP, зато он совместим с JASSM, которые с высокой точностью могут поражать цели на расстоянии до 350 км. (р=по некоторым данным – до 500 км.).

- До тех пор, пока США не одобрят передачу JASSM Украине, украинские F-16 будут эффективны не на 100%, - клянчат в Киеве, игнорируя тот факт, что никаких F-16 у ВСУ не было и в данное время нет.

НА УКРАИНЕ РЕШИЛИ ПОСТАВИТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД СРЕДИ КЛАДБИЩ

Правительство Украины на своем заседании утвердило проект по строительству Национального военного мемориального кладбища, которое организуют в поселке Гатное Фастовского района Киевской области, непосредственно граничащим с Киевом.

Причем, судя по всему, украинцы решили поставить настоящий мировой рекорд среди мемориальных кладбищ. Так, например, известный Федеральный военный мемориал в Мытищах в России имеет площадь под захоронения в 55 гектар, самое знаменитое Арлингтонское национальное кладбище в США, на котором похоронены останки почти 400 тысяч человек имеет площадь в 259 га. А в Киеве решили выделить под Национальный военный мемориал более 266 га.

Оптимистичным это взгляд на свое будущее не назовешь, скорее, реалистичным. Но ведь хоронить украинских военных будут не только на нем, а и в городах и селах, где площади кладбищ, растут, как на дрожжах.

ГЛАВА МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ СООБЩИЛ О МИЛЛИОНЕ ВОЕВАВШИХ УКРАИНЦЕВ

- За 9,5 лет (с 2014 года, когда Киев объявил АТО и послал войска в Донбасс – прим. авт.) у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы все знаем точно их текущие проблемы и задачи, - заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников на форуме ветеранов ВСУ и пообещал. - Война может быть долгой, потому что это реальный марафон.

Кроме того, он сообщил, что уже этой осенью военкоматы Украины получат доступ ко всем государственным электронным реестрам. Что ни у кого, кроме защищенных блатом и деньгами, не оставит практически никаких шансов избежать мобилизации. Кстати, недавно глава фонда помощи ВСУ "Вернись Живым" Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, и стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин. А на западе считают, меньше, чем в 3 миллиона Украины не уложится.

Где же мы вас всех хоронить–то будем? Даже нового Национального мемориала не хватит. Так что, пока еще можно - беги, кролик, беги!

США ГОТОВЯТ "АБРАМСЫ" К ОТПРАВКЕ НА ТАЙВАНЬ

И снова зрада! Как сообщила тайваньская газета "Цзыю шибао", Вашингтон готовится к отправке танков "Абрамс" на Тайвань. Первую партию на китайский мятежный остров из 38 танков Abrams отправят в следующем году, график предусматривает поставку еще 42 танков в 2025 году, а последняя партия из 28 таких боевых машин будет передана в 2026 году.

Причем, все танки для Тайваня будут современной модификации "Абрамс" М1А2, в отличие от тех, что предусмотрены на поставку для Украины. Киеву дадут более древние "Абрамсы" М1А1.

А что Зеленский? А ему дали посидеть в кабине истребителя F-16. Причем, аж два раза – в Нидерландах и в Дании. Согласитесь, это лучше, чем если бы не дали посидеть в кабине ни одного раза. Спрашивается, что еще надо для счастья?

ГЛАВА МИД ФРГ БЕРБОК СНОВА НАПУТАЛА С ГЕОГРАФИЕЙ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок снова отличилась. Сначала она заявила, что украинцы имеют полное право бить по гражданским объектам на всей территории, "потому что Россия вторглась".

А потом сообщила, что Россия построила на Украине такие гигантские минные поля, что ни в сказе сказать, ни пером описать.

- Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины. В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля, – провозгласила Бербок на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной

Площадь Западной Германии 248 тыс. квадратных км. Площадь всей Украины на данный момент около 494 тыс. кв. км. Получается, что Россия заминировала, если верить Бербок, чуть ли не половину Украины. Лучше бы Анналена снова развернулась на 360 градусов. Или именно после таких разворотов она несет такую ахинею?

ОБЫСКИ НА УКРАИНЕ ПРОВОДЯТ УЖЕ СОТНЯМИ

Государственное Бюро Расследований Украины провело массовые обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях в Винницкой, Черкасской, Киевской и других областях Украины. Одновременно было проведено свыше 200 обысков.

Сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий подозревают в выдаче за деньги необоснованных постановлений о непригодности военнообязанных к военной службе. Выявлено по результатам первого дня обысков 338 человек, которым, по мнению следствия, были выданы "липовые" документы, освобождавшие их от мобилизации.

Еще 15 обысков были проведены на прошлой неделе в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. По итогам тех обысков трем сотрудникам военкоматов уже объявили подозрения.

А что, увольнения областных военкомов так и не помогли?

МОЛДАВИЯ ТОНЕТ В ЯБЛОКАХ

Тысячи молдавских фермеров сейчас плачут по урожаю яблок, который некуда девать, и который сейчас гниет на земле.

- В этом году в Молдове ожидается урожай в 400-450 тысяч тонн яблок. В 2022-м 170 тысяч тонн яблок отправились в страны СНГ и только 8-10 тысяч – в ЕС, - возмутился экс-президент и экс-министр экономики Молдовы, глава Исполкома Партии социалистов Игорь Додон. - Задаюсь вопросом: что будут делать фермеры с этими яблоками осенью, учитывая то, что действующее руководство страны чуть ли не каждый день разрывает соглашения с Содружеством Независимых Государств? Снова окажемся в ситуации 2014 года, когда яблоки остались мёрзнуть на деревьях?

А вот те, кто у руля республики, видят ситуацию совершенно иначе.

- Все равно сегодня в республике живётся лучше, чем 10-15 лет назад, потому что в Кишинёве ездят дорогие машины, заполнены рестораны, есть магазины с хорошей едой и одеждой, - заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Дрэгэлин, признавшаяся, что ей не хватает зарплаты на жизнь, к которой она привыкла на родине – в США, но не стала скрывать, что у нее есть и план "Б". - Если дела в Молдове не закончатся хорошо, я всегда смогу уехать в США.

Потому что у нее есть американский паспорт. А вот у остальных молдаван его нет. Разве что еще у Майи Санду и еще пары десятков "сандунят".

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украинский "Энергоатом" закупил 283 тысячи пар резиновых перчаток для сотрудников Запорожской АЭС, находящейся под контролем России, на общую сумму 7,1 млн гривен (почти вдвое дороже розничной цены). На Украине каждый ворует, что и где может.

- Свыше 300 эстонских предприятий продолжают поставлять свою продукцию в Россию, что позволяет им оставаться на плаву. Экспортируют, в основном, продукты питания, алкоголь, текстиль, различное оборудование и транспортные средства.

- Власти Риги не могут обслуживать и ремонтировать лифты в городе, потому что практически все они произведены в Белоруссии, против которой сейчас введены санкции.

- Как показал опрос "Института европейских политик и реформ", финансируемого через западные НКО, 60% граждан Молдовы выступают против присоединения к НАТО.