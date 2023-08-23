Вопрос дня: Вы бы сейчас на кого пошли учиться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр Сапожников, мэр Читы, добровольно ушедший в зону СВО:

- Я окончил четыре вуза - в Чите и Москве, учился даже в «Сколково». После того как почти полгода провел с нашими солдатами и офицерами на передовой, понял: нам всем надо сейчас учиться Родину защищать. И именно у тех, кто громит врага и поджигает немецкие «Леопарды» с крестами. Это самые лучшие сейчас российские университеты.

Анастасия Мельникова, актриса, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга:

- Поступила бы только в Российский государственный институт сценических искусств - мой любимый театральный на Моховой. У нас блестящий вуз. Я поняла это, когда туда поступали и мои ребята из Мариуполя, - я с ними занималась и еще раз весь вступительный этап прошла!

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края:

- Ни на что не променяю свой диплом инженера авиационных двигателей. Наше инженерное образование как было, так и остается самым сильным. А не хватает нам сегодня крепких гуманитариев. Кстати, в Хабаровске, в Тихоокеанском университете, будем создавать современную гуманитарную школу.

Никас Сафронов, художник:

- Освоил бы гончарное искусство, ваяние - я это проходил в училище, но с удовольствием повторил бы курс. Когда делал ремонт, понял, что неплохо бы и архитектуре научиться. А в путешествии - что надо знать языки. Когда что-то новое узнаешь, мир становится интереснее.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Пошел бы в юридический. У меня, кстати, вся семья - юристы, кроме мамы-педагога. А я вот на завод пошел, о чем не жалею. Но сейчас, когда так много мошенников развелось, которые обманывают народ, не знающий законы, начинаешь думать: надо было в юристы пойти, чтобы людей защищать.

Константин Бронзит, режиссер-мультипликатор:

- Пошел бы в программисты. Мне, во-первых, по своей работе порой не хватает сноровки написать какие-нибудь скрипты, а во-вторых, это сегодня гибкая профессия, которая позволяет интегрироваться в массу других производств (у нее большой охват). Сейчас я в этом ничего не понимаю, но с удовольствием бы освоил.

Амаяк Акопян, заслуженный артист России:

- Мечтал стать живописцем. До сих пор тайно рисую. И слушаю анекдоты своих юных воспитанников про себя. Например, такой. «Вопрос: «И как это Амаяк Акопян достает из цилиндра 45 кроликов?» Ответ: «Это не он творит чудеса, а те 2 кролика, что сидят на дне цилиндра».

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