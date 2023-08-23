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Звезды22 августа 2023 22:01

60-летний Александр Домогаров сделал предложение любимой женщине

С 38-летней танцовщицей Татьяной Степановой актер вместе уже более 12 лет
Игорь ПОЛЯКОВ
Александр подключил лучших врачей, чтобы спасти мать своего сына

Александр подключил лучших врачей, чтобы спасти мать своего сына

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно в семье Александра Домогарова случилось горе: умерла бывшая жена артиста Ирина, мать его сына Саши. Последние два с половиной года женщина боролась с онкологическим заболеванием.

Остались друзьями

Ирина Домогарова была второй женой актера. Познакомились они в театре, женщина служила там костюмером. Двенадцать лет брака закончились разводом, но Александру и Ирине удалось сохранить добрые отношения. После расставания они остались друзьями. Такими близкими, что Ирина была первым человеком, которому Домогаров звонил за советом.

- Ира любила Сашу всю жизнь. Все эти 38 лет. Она так и не вышла больше замуж, - говорят друзья Ирины.

Два года назад ей поставили страшный диагноз - рак. Александр подключил лучших врачей, чтобы спасти мать своего сына. Но, увы, чуда не случилось. Этим летом артист и его сын узнали, что лечение перестало помогать, надежды на выздоровление нет. Они до последних минут были рядом с Ириной и сделали все, чтобы 60-летняя женщина достойно простилась с миром. А ведь на обоих - и на Домогарова-старшего, и на его сына - свалилось за это лето немало проблем.

Бывшая жена артиста Ирина два года боролась с раком.

Бывшая жена артиста Ирина два года боролась с раком.

Фото: СОЦСЕТИ

Александра Домогарова-младшего коллеги пытались обвинить в срыве съемок сериала «Она такая классная». Хотя молодой режиссер заранее просил взять на площадку для подстраховки помощника, объясняя, что у него на руках больная мать, которая нуждается в постоянном уходе.

Натерпелся от коллег и Домогаров-старший. Два с половиной года артист играл на сцене родного Театра им. Моссовета, несмотря на тяжелые отношения с новым худруком Евгением Марчелли. По словам Домогарова, все это время Марчелли фактически выживал его из коллектива, даже не дал возможности в июле отметить на родной сцене 60-летний юбилей. В результате свой юбилейный спектакль «Маскарад» Александру пришлось перенести в стены Театра Российской армии.

Как раз накануне премьеры, по роковому стечению обстоятельств, врачи сказали Домогарову, что ничем не смогут помочь его бывшей жене. Взяв себя в руки, артист в день своего юбилея все-таки отыграл премьеру. А потом снова окунулся в заботы о тяжело больной матери своего сына.

«Это были страшные три дня»

Ирины Домогаровой не стало 13 августа.

- Моя самая любимая, мое сердце, моя любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра. В кругу семьи и самых близких людей. Дома. В любви, - сообщил страшную новость в соцсетях сын артиста.

Похороны Ирины прошли, как она и хотела, в узком семейном кругу.

Александр Домогаров-младший стал режиссером. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Александр Домогаров-младший стал режиссером. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

- Это были страшные три дня, - делится с поклонниками в соцсетях Александр Домогаров. - Хочу сказать, что горжусь своим сыном. Он выдержал, выстоял, вынес. Не знаю, что это ему стоило... Может, потом как-нибудь расскажет. Он держался достойно, как настоящий мужик. Хотя удар для него всесокрушающей силы. Были люди, которые за эти два с половиной года вышли с моей орбиты. По многим причинам. Не хочу никого осуждать. Просто они ушли. Может быть, так и надо. Больше этих людей я не знаю, их телефоны заблокированы и вычеркнуты. Я никогда не буду с ними общаться.

Артист отметил: они с сыном до последнего верили, что Ирина поправится, но месяц назад стало ясно, что надежды нет.

- Мы провели курс радиотерапии, Ирине стало лучше. Но потом все изменилось. Есть люди, которые стали для нас после 10 июля просто ангелами-хранителями, потому что 10 июля был поставлен ультиматум, что возможности врачей не безграничны и возможности организма исчерпаны, - рассказал актер. - У нас с сыном в тот момент просто опустились руки. Но мир не без добрых людей. Нам дали врача паллиативной помощи, который нас вел до самого конца. У нас были препараты, у нас были лекарства, у нас было питание - все то, что было необходимо Ирине Анатольевне последние дни.

Поблагодарил артист и врачей, которые лечили его бывшую супругу.

С танцовщицей Татьяной Степановой артист счастлив более 12 лет

С танцовщицей Татьяной Степановой артист счастлив более 12 лет

Фото: соцсети

Пока не женат, но невеста уже есть

Как оказалось, помимо друзей, Домогарова в эти непростые дни поддерживает любимая женщина Татьяна. С 38-летней танцовщицей Татьяной Степановой актер вместе уже более 12 лет. Правда, за все это время артист ни разу не представил свою спутницу журналистам. Видимо, после громкого романа с актрисой Мариной Александровой он решил оберегать свою личную жизнь от репортеров.

- Кем только Татьяну не называли - помощницей, подругой, вплоть до жены, - в прошлом году рассуждал артист.

Александр Юрьевич уверяет, что снова созрел для брака и хочет дочку. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Александр Юрьевич уверяет, что снова созрел для брака и хочет дочку. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Со своей молодой спутницей Домогаров познакомился в Театре им. Моссовета, где Татьяна танцевала в одной из постановок. С артистом у нее почти сразу же закрутился роман, но в загс Домогаров не спешил. И только недавно намекнул поклонникам, что готов жениться на любимой.

- Пока официально Александр с Таней не расписались. Но предложение Домогаров действительно сделал, - рассказал KP.RU коллега Степановой. - Они с Таней сейчас живут в загородном доме Домогарова. В прошлом году Таня ушла от него к другому мужчине, поскольку Александр не был готов к браку. Домогаров, узнав, что у него появился соперник, вернул Таню, пообещав жениться на ней. Мол, наконец-то готов к семье и детям, мечтает о дочке.

СТРЕЛЫ АМУРА

Роман с Александровой закончился скандалом

В 90-е годы и начале нулевых Александр Домогаров был одним из самых главных секс-символов российского кинематографа. «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого» и западный проект «Огнем и мечом». Плюс главные роли в Театре им. Моссовета.

И в жизни артиста кипели шекспировские страсти. Первый юношеский брак с подругой детства Натальей закончился рождением общего сына Дмитрия и разводом. Несколько лет назад старший сын артиста погиб в автомобильной аварии. Тогда Домогаров, несмотря на то что с первенцем при его жизни не общался, как мог поддержал бывшую жену.

Потом у артиста был брак с костюмером Ириной Домогаровой, родившей ему сына Александра. Говорят, от Ирины Александр ушел к актрисе Наталье Громушкиной, с которой впоследствии развелся. Артистка тогда обвиняла бывшего в рукоприкладстве и увлечении горячительными напитками.

После развода с Громушкиной последовал гражданский брак с актрисой Мариной Александровой, которая тоже рассталась с артистом из-за его крутого нрава и пристрастия к спиртному.

О СЫНЕ

«Он болен кино с 8-го класса»

Два года назад на экраны вышел фильм Александра Домогарова-младшего «Пальма». Это трогательная и очень добрая картина о верной овчарке, ждавшей хозяина в аэропорту, была снята по мотивам давней заметки «Комсомолки». В фильме досталась роль и Домогарову-старшему. Картина собрала немало призов.

- Сын болен кино с восьмого класса, - с гордостью говорит о наследнике Александр Юрьевич. - Он вопреки всем моим указам и наставлениям, мол, чтобы его ноги не было в театральном училище, без моего ведома взял и поступил. Он знает артистов изнутри. Он прошел всю эту школу. На съемочной площадке мы с ним только на «вы», по имени-отчеству. Эта установка всегда была. Была и другая установка: меня не снимать. Но там уже не сын решал - продюсеры настояли.

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