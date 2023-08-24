В дуэте Шуйдин изображал хитреца, а Никулин - простака, страдающего от его проделок. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

Дуэт Юрий Никулин - Михаил Шуйдин был одним их самых ярких на цирковой арене СССР. Вместе они выступали более 30 лет. 24 августа - ровно 40 лет, как Михаила Ивановича не стало.

Зощенко против фашистов

Миша Шуйдин родился в 1922 году в Тульской области в семье пастуха. С детства мальчика завораживал цирк: он мечтал стать гимнастом, занимался в цирковом училище. Но его планы, как и планы миллионов других советских людей, спутала война. Шуйдин ушел в армию. Окончил танковое училище в звании лейтенанта и попал на фронт, где ему доверили командовать ротой.

Артист вспоминал случай: как-то они с товарищами удерживали плацдарм у белорусского города Сморгони. Подмога не успела прийти, а враг стягивал силы, чтобы под покровом темноты пойти в атаку. Но время шло, а атаки все не было. А там и подмога к нашим подоспела. Почему немцы не напали, ведь силы были неравные? Ответ дал один из пленных. Оказывается, немцы всю ночь слушали переговоры наших танкистов, а там Шуйдин читал по памяти рассказы Зощенко. Солдаты хохотали над каждой фразой. Слыша этот жизнерадостный гогот, немцы не решились наступать - подумали, что у русских достаточно сил для отпора...

Среди наград артиста - два фронтовых ордена: Красного Знамени и Красной Звезды. Фото: Wikimedia Commons

Тринадцать раз Шуйдин горел в танке! На лице и руках навсегда остались ожоги, пальцы потеряли подвижность. Но Шуйдин не сдался - начал разрабатывать негнущиеся суставы и добился снятия инвалидности.

За подвиги Михаила представили к званию Героя Советского Союза. Собрали документы на награждение. Но кто-то из высоких чинов их завернул: решил, что хватит солдату и ордена Красного Знамени.

«Мужик серьезный»

От карьеры гимнаста бывшему танкисту пришлось отказаться: травмы не позволяли выполнять сложные акробатические элементы. Но с мечтой о цирке Шуйдин расставаться не собирался. Решил стать клоуном. Позже он объяснял: «За годы войны люди видели много горя, я хотел нести радость».

После войны Михаил участвовал в цирковых халтурах. Выступал в наскоро сколоченных артистических бригадах, читая юмористические рассказы, а потом, быстро загримировавшись, показывал клоунаду. К счастью, он быстро понял, что такая халтура убьет в нем артиста, и решил поступать в студию знаменитого клоуна Карандаша (Михаил Румянцев).

Замечательный клоун прожил насыщенную, но не слишком долгую жизнь - 60 лет. Фото: Валентин ЧЕРДАНЦЕВ/ТАСС

В цирковой студии Шуйдин и познакомился с Никулиным. Карандаш поставил их в пару.

С Румянцевым клоуны объездили весь СССР, набрались опыта. Карандаш Михаила хвалил: «А Шуйдин-то молодец, сочный!» Или замечал: «Вот Шуйдин - мужик серьезный. Он по-настоящему цирк чувствует».

Но однажды Шуйдин решил покинуть звездного наставника: работать с ним было непросто, тяготили материальные трудности (тот никак не поднимал ему ставку), да и не хотелось ходить в вечных учениках. Вслед за Шуйдиным ушел и Никулин. Вскоре на свет появился их знаменитый дуэт, в котором Шуйдин выступал эдаким клоуном-хитрецом, провокатором, а Никулин - простачком, которому за все это попадало...

Неравная слава

Все свои репризы Михаил и Юрий придумывали вместе. Но когда Никулин начал сниматься в кино, он быстро стал популярным. Публика шла в цирк «на кинозвезду» и встречала его появление на манеже овациями. После спектаклей в гардеробную, которую артисты делили на двоих, приходили восторженные зрители и осыпали Никулина комплиментами. Тот сразу представлял партнера гостям, но внимание распределялось явно не поровну.

Зарплата у Никулина была выше, в 1963-м ему дали звание заслуженного артиста. Шуйдину - только в 1969-м, благодаря хлопотам напарника. Конечно, такая неравномерность славы не могла не ранить.

В 1981-м Юрий Никулин ушел с манежа. Он считал, что клоун не может быть жалким, а старик на манеже - зрелище жалкое. Отпраздновав 60-летие, завершил карьеру артиста, но стал режиссером цирка, а потом и директором. Михаил Иванович не мог себе позволить роскошь так же легко покинуть арену, хотя был всего на год моложе Никулина. Он продолжал выходить на манеж без именитого партнера: его заменил сын Шуйдина Вячеслав. Правда, в Москве новый дуэт не выступал, возможно, чтобы избежать сравнения.

Выступать Шуйдину было все тяжелее, помимо возраста давало знать о себе заболевание легких. Развился рак. Летом 1983 года Михаил Шуйдин в последний раз вышел на манеж, а спустя несколько дней умер. Ни одна газета о смерти клоуна не написала...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Никулин: Фронтовик - значит, свой

- С Мишей я познакомился в 1949 году, - рассказывал Юрий Никулин в одном из документальных фильмов. - Когда мы встретились, были далеко не мальчики. Мне, кажется, тогда 23 года было, уже учебу закончил, войну прошел, в госпитале побывал. Он подошел и спросил: «Слушай, вот ты в группе Карандаша, я собираюсь держать экзамен к нему. Как он? Советуешь поступать к нему? Я говорю: будет тебе хорошо - слава богу. Будет плохо - скажешь, вот Никулин посоветовал». У меня к Михаилу было особое отношение. Он тоже воевал, как и я, фронтовик. В первые годы было такое чувство, будто он тогда был рядом. Доверял ему очень и не ошибся. Мы с ним проработали долгую жизнь на манеже. Когда я уходил, мне было грустно. Он уже работал со своими сыновьями, передавал им свой опыт, мечтал ребят в полном блеске выпустить в свет. Но не дожил до этого...

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Кто тронет нос, убью!»

Как-то раз на гастролях в Саратове Шуйдин решил выяснить, какой клоунский нос ему больше подойдет. Слепил сразу несколько разных носов. Делал их из марли, смачивая ее в клейстере. Готовые носы положил для просушки на батарею в своей гардеробной.

К концу вечера носы... исчезли. Подозревали уборщицу, вдруг она выкинула? Когда выяснилось, что она непричастна, Михаил заподозрил коллег. Но те клялись, что носы не трогали. На второй день Шуйдин опять слепил несколько носов и положил их сушиться. Носы вновь исчезли. Шуйдин стал подозревать заговор. На третий день опять слепил, положил сушиться и пригрозил: «Увижу, кто притронется к носам, убью!»

Когда же во время репетиции он забежал в гардеробную за реквизитом, то увидел, как собака Карандаша Клякса с аппетитом дожевывает последний нос...

Неизменным партнером клоуна Карандаша была собака - скотч-терьер по кличке Клякса. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

Над этой историей все долго хохотали, и особенно Карандаш.

- Наверное, хорошие носы вы сделали, Шуйдин, раз они Кляксе понравились.

ДОСЛОВНО

Тереза Дурова, народная артистка РФ, режиссер, худрук «Театра Терезы Дуровой»:

Зависть - это не про него!

- С Михаилом Ивановичем дружили мои родители, а я, как цирковой ребенок, была свидетелем этой дружбы. Мы также встречались с ним в одних программах на гастролях.

В сознании людей, приходивших в цирк, Никулин и Шуйдин неразрывно связаны, они были равноправными партнерами на манеже, настоящим дуэтом.

Дядя Миша был очень спокойным, простым, добрым, интеллигентным, нежным человеком. Свою долю успеха и славы Шуйдин получал. Вся эта ерунда по поводу зависти - совсем не про него. Он прошел войну, он боец, знает, что главное в жизни, а что - второстепенное.

У него были золотые руки! Часто он сам делал реквизит.

- Говорят, он выпивал?

- Я знаю артистов-выпивох, алкоголиков. Поверьте, Шуйдин к их числу никогда не относился. Мог посидеть, выпить за компанию, но чтобы запой? Нет!