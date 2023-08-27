Щенячий восторг: Милые фото домашних животных, которые точно заставят вас улыбнуться

«Штрафной удар» в кошачьем футболе запечатлел японец Кениши Моригана. Фото: Kenichi MORINAGA/Comedy Pet Photo Awards 2023

Все мы снимаем котиков и щенков в формате мимими. Но максимум - выставляем в соцсети. А оказывается, что существует общемировой конкурс, который пытается найти лучшее фото домашнего питомца. Точнее - самое забавное. Называется он Comedy Pet Photo Awards. Конкурс молодой, но уже довольно престижный. И самое забавное, что в последнее время в нем участвует все больше профессионалов.

«За мгновение до...» от ливанского фотографа Мишеля Зогзоги взял Гран-при конкурса. Фото: Michel ZOGHZOGHI/Comedy Pet Photo Awards 2023

Например, Мишель Зогзоги из Бейрута, взявший первый приз с изображением двух милейших котят. Ирония судьбы: Мишель - профессиональный фотограф дикой природы, который объехал весь свет, снимая самых опасных животных. А лучший сюжет в своей жизни сделал в родном доме, когда его питомцы - Макс и Алекс - валяли дурака.

«Возвращение Зорро». Казалось бы - просто тень упала, а каков сюжет. Фото из Германии от Карла Голдхаммера. Фото: Karl GOLDHAMER/Comedy Pet Photo Awards 2023

- Я получил больше удовольствия и опыта, фотографируя этих двух балбесиков дома, чем во время моих самых авантюрных поездок на краю света, - признался фотограф.

«Гав!» - так звучит и выглядит лучшее фото в категории «Собаки» от Криса Порза. Сделано британцем в американском Нью-Йорке, а собака - шотландская. Фото: Chris PORSZ/Comedy Pet Photo Awards 2023

Что ж, у каждого из нас есть шанс повторить этот успех, не выходя из комнаты. При условии, конечно, что в вашем доме есть тот, ради которого стоит жить. Кот, собака или любое другое любимое существо.