Российские ученые изобрели карманный сканер для арбузов: Вот как он работает

- А на пляже в жару любой арбуз вкусный! Фото: Андрей АРКУША/Global Look Press

Сверхспособности, которыми хочет обладать каждый мужчина: знать правильные ответы на вопросы жены («Мне идет это платье?», «Меня хорошо подстригли?»), моментально определять, что сломалось в машине, и выбирать лучший арбуз.

С последним, судя по всему, скоро проблем не будет. Удастся обойтись без вековых секретов про сухой хвостик, цвет полосок и «спелую» тональность стука. Достаточно будет просканировать товар перед покупкой обычным смартфоном.

Ученые Физтеха (МФТИ) работают над созданием приложения, которое научится определять идеальный арбуз. Да и вообще практически любой овощ и фрукт.

Диэлектрическая проницаемость авокадо

Теория ноу-хау такая. Антенна смартфона не только принимает или передает сигнал. Она еще «чувствует» окружающую обстановку. Телефон у нас то в кармане, то возле уха. Условия приема разные, поэтому смартфон анализирует их и подстраивает сигнал.

А что, если поднести антенну мобильника к условному арбузу? Или к авокадо, помидору, тыкве... Арбуз пропустит через себя радиоволны, которые излучает телефон. Каждый плод будет делать это по-разному: в зависимости от плотности, количества сахара, клетчатки, воды и прочих составляющих.

- Вслед за изменением состава плода будет меняться резонансная частота антенны, добротность резонансного сигнала, амплитудная фаза, - объясняет один из авторов разработки, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов. - Анализируя эти показатели, можно с высокой точностью установить качество плодов. Только потребитель про эти характеристики знать ничего не обязан. Представьте, пришли на рынок и спрашиваете: «Подскажите, какая диэлектрическая проницаемость у авокадо?» Смешно же. Приложение будет само все анализировать и выдавать простой ответ: хороший фрукт-овощ или нет. А если хороший, то насколько.

Программа в стадии разработки, скачать и протестировать ее пока нельзя. Но корреспонденту «КП» ученый продемонстрировал, как это работает.

Дмитрий Филонов проверил три образца. Прибор не ошибся - выбрал самый сладкий кусок. Фото: Андрей АБРАМОВ

С ягодами не получится

Мы - посреди лаборатории, заставленной анализаторами, антеннами и прочей сложной техникой. В этом научном центре МФТИ разрабатывают наносенсоры и нанолазеры. Но, как это часто бывает, у большой науки во благо цивилизации есть и «побочные» проекты. Поэтому на столе перед Дмитрием появляются три куска арбуза от разных плодов.

Ученый подносит к каждому куску антенну и смотрит на экран компьютера (в лабораторных условиях используют не телефон, а выносную антенну, но принцип действия тот же).

- Добротность резонатора растет, сдвиг по частоте увеличивается, а амплитуда сигнала... хм... Этот образец должен быть вкуснее первого, - заключает Дмитрий.

Сухая теория мигом проверяется на практике. Пробую образцы на зубок, и действительно - радиоволны указали на самый вкусный арбуз из трех.

Приложение для смартфонов пока еще в стадии разработки. Сроков выпуска изобретатели не называют. Мало ведь написать саму программу. Нужно протестировать разные плоды, чтобы понять: как радиоволны показывают себя в разных фруктах - в зрелых яблоках, дыне, манго и так далее. Нужно записать показатели идеальных плодов, чтобы взять их за образец.

При этом возникают сложности, например, с томатами или огурцами. Одни любят потверже, другие «помясистее», третьи более водянистые или сладкие... А ягоды так вообще не просканируешь: больно мелкие! А если даже крупные - не станешь же выбирать по одной штучке и проверять?

Сейчас разрабатывают приложения для смартфонов на Android. Будет ли для техники от Apple, пока вопрос. У американских гаджетов более закрытая для программистов система.

В Физтехе говорят, эта разработка прежде всего научный труд, а не коммерческий проект. Но заработать на ней реально. Например, заключить соглашение с каким-нибудь сетевым магазином, который сделает приложение своим фирменными. Или же вообще поставит возле своих овощных прилавков анализаторы спелости. Правда, есть риск, что тогда покупатели будут подолгу копаться и выбирать самый вкусный фрукт.

КСТАТИ

Есть ли аналоги?

Разработка ученых Физтеха уникальна тем, что не нужно разрезать плод для тестирования. Приложение всегда под рукой - в смартфоне. Сейчас для замера сахара в продуктах в лабораторных условиях (или в быту) используют рефрактометр. Для этого нужно разрезать плод и выжать из него сок. Прибор анализирует преломляемость света в жидкости и на его основе выдает показатель. Частенько им пользуются домашние виноделы.

Для смартфонов есть приложения Watermelon Prober («Арбузный тестер») и Melony: World First Watermelon Ripeness («Первый в мире анализатор зрелости арбуза»). Их можно скачать бесплатно на андроиды и айфоны. Принцип действия такой: подносишь телефон к арбузу и стучишь по нему. Микрофон гаджета записывает звук и сверяет его со своей базой. Только отзывы на приложение в основном плохие. Видимо, метод не работает.