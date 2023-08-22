Герои спецоперации «Z» сержант Кулаков стал грозой беспилотникам врага

Сержант Игорь Кулаков и старший сержант Илья Кукушкин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и контрнаступлений украинских националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать»

УДЕРЖАЛ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Старший сержант Илья Кукушкин

«Старший сержант Илья Кукушкин в ходе освобождения населенного пункта от украинских боевиков находился на огневой позиции батареи и выполнял огневую задачу в составе минометного расчета.

В ходе ведения огня расчет Ильи подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Не взирая на риск для жизни, Илья продолжал действовать в составе расчета, осуществляя подготовку боеприпасов и заряжая миномет. В ходе боя запас боеприпасов минометного расчета стал иссякать. Кукушкин, понимая важность минометной поддержки обороняющихся войск, под огнем противника выдвинулся к ближайшему полевому складу за снарядами. Скрытно передвигаясь от укрытия к укрытию, Кукушкину удалось оперативно восполнить боезапас минометного расчета и обеспечить непрерывное ведение огня по противнику. Самоотверженные, грамотные действия старшего сержанта Ильи Кукушкина позволили выполнить поставленную боевую задачу и удержать населенный пункт».

СТАЛ ГРОЗОЙ БЕСПИЛОТНИКАМ ВРАГА

Сержант Игорь Кулаков

«Сержант Игорь Кулаков в составе зенитного ракетного расчета выполнял боевую задачу по прикрытию районов дислокации российских подразделений и военной техники от средств воздушного нападения противника. Украинские боевики, преследуя цель лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха, а также уничтожить вооружение и военную технику на позициях, предпринимали попытки атаковать позиции российских войск с применением ударной беспилотной авиации и артиллерии. Находясь на боевом дежурстве, Кулаков в составе расчёта зенитного ракетного комплекса средствами радиолокационного обнаружения своевременно засек разведывательный беспилотный летательный аппарат противника, с которого велась воздушная разведка и корректировка огня артиллерии украинских националистов. Оперативно оценив обстановку, расчет классифицировал обнаруженную цель, взял ее на сопровождение и пуском зенитной управляемой ракеты уничтожил беспилотник украинских боевиков. Всего за несколько недель активных боевых действий расчетом зенитного ракетного комплекса Кулакова было уничтожено четырнадцать БПЛА различного класса. Грамотные и профессиональные действия сержанта Игоря Кулакова и его расчета позволили предотвратить артиллерийские обстрелы и удары противника с воздуха, тем самым сохранить жизни российских военнослужащих и не допустить уничтожения вооружения и военной техники».