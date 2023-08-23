Военная спецоперация на Украине 23 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Российское Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ за сутки на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

24 февраля 2022 года Россия начала проводить на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о ходе СВО России на Украине на 23 августа 2023 года.

Наемник из США со стороны Вооруженных сил Украины оставил странное послание перед своей гибелью в зоне проведения СВО. Перед гибелью боец написал своему отцу Говарду Джонсону и сообщил, что вызвался на выполнение опасной миссии.

Между тем, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ усилили деятельность, направленную на введение в заблуждение разведки ВС РФ на Купянском направлении. Там же, на Купянском направлении, командир подразделения украинских войск расстрелял своего товарища, который испугался наступления группировки ВС России.

В Белгородской области село Поповка попало под обстрел украинских неонацистов. Местные жители не пострадали, однако присутствуют разрушения и повреждения построек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Российское Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ за сутки на Донецком направлении. В ходе этого российские войска уничтожили до 235 военнослужащих и наемников украинской армии.