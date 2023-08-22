Слуцкий: На осенней сессии будут предложены льготы о приеме в вузы участников СВО

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

В эти августовские дни подводятся итоги работы приемных комиссий вузов… «Вы бы сейчас на кого пошли учиться?» Интересные ответы на такой «Вопрос дня» мы публикуем в номере «Комсомольской правды» на среду, 23 августа (столичный выпуск).

В числе тех, кто вместе с нами готовил эту подборку, - и председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

- Вы бы на кого сейчас пошли учиться? - спросил я и у Леонида Эдуардовича.

- Занятный вопрос. Я в своё время занимался физикой, точными науками.

Сейчас - другое время. И теперь я занимаюсь наукой в сфере международной политики, политологии.

Но это, Александр, не значит, что моя подготовка в сфере точных наук - прошла для меня бесследно.

Я, безусловно, благодарен той прошлой жизни, которая дала мне фундаментальные знания.

- Тогда от занятного вопроса - к предметному. Вы в программах ТВ не раз заявляли о том, что для участников СВО при поступлении в вузы не должно быть никаких препятствий. А тем более - разного рода ограниченных квот и жестких лимитов. Типа - принимаем в вуз только определённый процент абитуриентов - побывавших на передовой, и - не больше. Как используются эти ваши идеи на практике? И ещё вы говорили - будете в тесном контакте с вузами, ведомствами решать эти вопросы. Тем более, что часто бываете зоне СВО…

- Я являюсь президентом факультета мировой политики Московского университета, давно занимаюсь научной, преподавательской деятельностью в МГУ..

И для меня все, что связано с поступлением талантливой молодёжи в вузы, является очень близкой проблемой.

Мне, как председателю партии и руководителю международного Комитета, поступает немало обращений от ребят, которые являются участникам СВО. Они вернулись домой и не могут, к сожалению, воспользоваться льготами для поступления в вузы.

- Почему?

- По той простой причине, что их, этих льгот, пока нет.

Мы на эту тему думаем.

Разрабатываем законопроектные инициативы.

Все это, разумеется, в тесном взаимодействии с министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым.

Уверен, что в ходе осеннего парламентского семестра - осенней сессии Госдумы - мы сможем выйти на какие-то подготовленные, детальные и системные решения, которые необходимо, конечно, принимать и делать соответствующие поправки в Закон об образовании.

Для того, чтобы у нас льготы - для тех, кто прошёл передовую, кто участвовал в СВО, - действительно, были совершенно четко установлены.

Уверен, что вместе с министром Фальковым, с коллегами мы найдём здесь единое понимание, как находим его всегда - с правительством и федеральными ведомствами - в последнее время. И этот важный вопрос будет решён.

- А о конкретика пока не будем говорить?

- Мы будем говорить о конкретике, когда поправки будут приняты.

- Тогда - ждём осени. Спасибо!

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