В правой груди кривой имплант, живот висит куском: Одна из жертв хирурга Хайдарова добилась справедливости

Тимур Хайдаров. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Силиконовый скандал» продолжается. Напомним, что месяц назад певица Слава публично объявила, что медийный хирург Хайдаров изуродовал ей грудь. К ней присоединилась и Любовь Успенская, которая так же осталась недовольна результатом. Постепенно число жертв выросло до 60 человек, которых адвокат Славы и Успенской Елена Сенина объединила в инициативную группу. Также известный юрист подала около 30 жалоб в разные инстанции. И, кажется, лед тронулся. На минувшей неделе KP.RU уже писал, что с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации. Нам удалось поговорить с первой женщиной, которой буквально на днях вернули 1 670 000 рублей за неудачную комплексную операцию.

Екатерина узнала о Тимуре Хайдарове, когда еще жила в Воронеже, где он был звездой пластической хирургии. Сначала она сделала у него блефаропластику и результатом осталась довольна. После решилась на комплексную операцию — липосакцию, абдоминопластику и маммопластику. Пришлось встать в очередь на полтора года. За это время цены на пластику у Хайдарова буквально взлетели. За свое преображение Екатерине пришлось выложить круглую сумму. А после того, как сняли бандажи, стали видны все «огрехи», которые не прошли и не «рассосались» даже почти через год после хирургического вмешательства. Женщина обошла пятерых врачей, и все в один голос заявили, что полученные деформации никак не связаны с особенностями ее организма.

А когда певица Слава публично объявила, что тоже недовольна результатом, к ней присоединилась Любовь Успенская, а адвокат Елена Сенина начала проверку деятельности звездного врача по букве закона — все это придало Екатерине уверенности.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я написала досудебную претензию в клинику «Олимп», где мне делали операцию. Мне принесли извинения и пригласили на медицинскую комиссию, в ходе которой стало понятно, что нужно все переделывать. Тогда же вернули деньги, наличными. В правой груди криво стоит имплант. Уже год я испытываю дискомфорт и плохо сплю по этой причине. Живот тоже тянет, плюс он висит уродливым куском, который я даже втянуть не могу. Мне сказали, что там нарушен мышечный каркас, и по этой причине еще не каждый врач возьмется за переделку. В общем, тяжелый случай. Кроме того, в будущем мне предстоит пережить еще один наркоз, хотя после первого я и так половину волос потеряла. Но жить с такой фигурой невозможно. Мне придется все переделывать», — рассказала KP.RU Екатерина.

По словам женщины, последний раз ее осматривал Хайдаров 4 месяца назад, через 8 месяцев после операции. Он заверил ее, что необходимо делать упражнения для живота, принимать лекарства, и тогда все пройдет, либо переделывать. Чуда не произошло, да и фотографии красноречивее любых слов…

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