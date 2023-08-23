Путину доложили о подготовке ЛНР и Запорожья к выборам

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С руководителями ЛНР и Запорожья Владимир Путин встретился уже в глубокой ночи, после видеовыступления на БРИКС и обсуждения нацпрограмм. Трансляции бесед появились после часа ночи.

Чем дальше, тем больше встречи с чиновниками из новых территорий напоминают традиционные доклады губернаторов. Если в декабре врио главы ЛНР Леонид Пасечник еще жаловался на многомиллиардные долги по зарплате и просил субсидии на дрова, то сейчас он уверенно докладывал об успехах, прогрессе и планах на дальнее будущее.

- На какой-то части территории республики и в непосредственной близости (проходит – Ред.) линия боевого соприкосновения, где идёт, в общем-то, полноценная война. Однако некая стабильность и всё же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят, - доложил Пасечник.

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник во время встречи с президентом. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В первую очередь, конечно, подразумевается проведение выборов.

- Основная наша задача в этом направлении – это предоставить возможность всем жителям сделать свой выбор, отдать свой голос за своего кандидата, - заверил чиновник.

Кстати, сами обитатели ЛНР напрямую главу региона избирать не будут. На днях подписан закон, по которому руководителя республики назначают местные депутаты тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом.

- А что касается предстоящих выборов – это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете, у меня даже нет никаких сомнений в этом. Я поэтому желаю вам всего самого доброго, будем обязательно помогать, - сказал Владимир Владимирович.

Президент явно показал, кому сам симпатизирует из обязательных трех кандидатов.

Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий тоже говорил о предстоящем голосовании.

- 87% поддержки сегодня мы имеем в Запорожской области вас как руководителя страны; партии, которую мы с вами возглавляем каждый на своём месте – «Единая Россия» имеет 71%. На выборах мы уверены в том, что «Единая Россия» получит заслуженный результат за те работы, которые сегодня проводятся, - сказал чиновник.

В области, кстати, тоже не будет прямых выборов губернатора. Там их назначают местные депутаты.

- Уверен, что у вас получится. Я вижу, что вся Ваша команда мобилизована в самом хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь на то, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которых и людям приходится жить, и вам приходится работать, - поддержал Владимир Владимирович.

Балицкий рассказал президенту о планах на дальнюю перспективу:

- Когда мы продвинем линию фронта, у нас будут очень хорошие доходы с того, что мы будем получать с транзита через Запорожскую область.

- У нас четыре района пока ещё не газифицированы из 13, частично не газифицированы, это юг – Приморский район и выше. Эта работа (по газификации – Ред.) всё равно должна была быть сделана. У нас будет газификация, я честно говорю, до 100%, - добавил врио губернатора.