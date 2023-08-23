В Брянской области уничтожили диверсантов ВСУ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России очередной украинской диверсионно-разведывательной группы.

- Во вторник, совместно с приданными силами Министерства обороны России, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар. Нарушение Государственной границы России не допущено, - сообщает Федеральная служба безопасности России.

По данным ведомства при попытке перейти границы ликвидированы диверсанты ВСУ, которые планировали в Брянской области ряд терактов и провокаций.

Напомним, всего неделю назад бойцы спецназа ФСБ и Минобороны России перебили в приграничном Стародубском районе Брянской области вооруженную до зубов группу украинских диверсантов.

Наемники киевского режима были экипированы в военную форму образца НАТО и вооружены штатным стрелковым оружием специальных подразделений западных стран.

Каждый диверсант нес за плечами десятки килограммов пластита, диверсионных мин с дистанционными взрывателями, которые имеют на вооружении специальные подразделения НАТО.

Тогда, на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Выходит, что диверсанты собирались совершить теракты таким образом, чтобы потом обвинить в этом российские спецслужбы.

Отметим, что самую многочисленную группу террористов в Брянской области удалось нашим пограничникам и военнослужащим перебить в результате боестолкновения 25 декабря 2022 года.

Также в начале апреля этого года сотрудники пограничного управления ФСБ также пресекли проникновение 20 украинских диверсантов в Брянскую область, нанеся им комплексное огневое поражение.