Подорожает ли хлеб в России: официальный ответ Минсельхоза

Минсельхоз России опроверг информацию о росте цен на хлеб Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Телеграм-канал Baza напугал: осенью хлеб в России подорожает на 10%. Про это, мол, рассказали источники среди производителей в регионах. Новость немедленно разлетелась по соцсетям.

В телеграм-канале в качестве главной причины предполагаемого подорожания хлеба называют выход России из зерновой сделки. После этой новости цены на зерно и муку на мировом и внутреннем рынке пошли вверх, их закупки обходятся теперь примерно на 20% дороже. Плюс санкции и обвал рубля...

KP.RU проверила информацию. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

- Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции, - сообщили в Минсельхозе РФ.

Как поясняют в ведомстве, на фоне рекордного прошлогоднего урожая цены на продовольственную пшеницу у нас сейчас ниже уровней на аналогичный период 2022 года. А цены на муку у наших производителей на данный момент примерно на 15% ниже, чем годом ранее.

Небольшое плавное повышение цен на зерно, которое наблюдается сейчас у нас на внутреннем рынке, не оказывает значимого влияния на себестоимость производства хлеба — успокаивают в Минсельхозе. В том числе и потому, что основная доля производственных затрат приходится не на муку, а на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику, компоненты оборудования. А эти затраты уж точно никак не зависят от зерновой сделки и уровня мировых цен на зерно.

Напомним, что в России в этом году опять ожидается очень хороший урожай зерновых — более 120 млн тонн. Это примерно в полтора раза больше, чем требуется для потребления внутри страны — с учетом как продовольственных, так и кормовых нужд. При этом есть еще и переходящие остатки с прошлого года, когда урожай зерновых был рекордно высоким — более 150 млн тонн.

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