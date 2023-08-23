Суд признал геноцидом оккупацию фашистами Сталинградской области

Фото: СК РФ

Суд Волгоградской области установил, что жертвами оккупационных властей и немецких войск в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны стали не менее 361 450 человек. Судья признал геноцидом оккупацию фашистами Сталинградской области.

Действия фашистов не отличались от действий украинских националистов, которые продемонстрировали наемники киевского режима в Мариуполе. Они также прикрывались мирным населением.

«С первых дней Сталинградской битвы немецко-фашистские захватчики и их пособники приступили к разрушению городов и сел, уничтожению мирного населения, военнопленных, разграблению культурных ценностей граждан и хозяйств. Повсеместно введена трудовая повинность, осуществлялся отбор трудоспособного населения для угона в рабство. Население региона использовалось в качестве «живого щита» для прикрытия наступления пехоты», - зачитал на суде прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

Согласно Конвенции ООН от 26 ноября 1968 года военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности. И СК России собрал доказательственную базу совершения гитлеровцами геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории Волгоградской области.

Фото: СК РФ

- В первую очередь жертвами нацистов стали десятки тысяч невинных людей, в том числе женщины, старики и дети. Нацисты отбирали у мирного населения последнюю обувь и одежду, все продукты питания. В результате раскопок было установлено, что множество жертв фашистов умирали в мучениях, будучи засыпанными заживо землей, - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Согласно материалам дела в ряде обнаруженных захоронений нет советских военнослужащих. Среди останков лишь женщины с грудными детьми и старики. Многие были закопаны сразу после нанесения им жестоких увечий. Согласно выводам экспертов останки принадлежали гражданским мужчинам, женщинам, а также детям в возрасте от 2 до 12 лет. При проведении исследований у погибших были выявлены огнестрельные пулевые повреждения.

Немецкие приказы также свидетельствуют, что заходя в населенные пункты Сталинградской области, нацисты устанавливали в центре виселицу, где демонстративно расправлялись с ни в чем не повинными мирными жителями.

На показную казнь сгоняли все местное население. Уклонение строго наказывалось, от избиения до расстрела. Людей запугивали регулярными публичными казнями.

Собранные Следственным комитетом доказательства стали еще одним подтверждением целенаправленного уничтожения нацистскими карателями и их пособниками населения Советского Союза.