Льготная ипотека: не только новостройки. Реально ли купить «вторичку» по низким ставкам госпрограмм

Фото: Мария ЛЕНЦ

Покупателям квартир в новостройках летний рост ключевой ставки и удорожание ипотеки особых проблем не доставили — условия по льготным программам остались без изменений. А порой, как, например, в Сбере, проценты даже немного снизились.

А вот желающим приобрести жилье на вторичном рынке на особые льготы или субсидии государства надеяться не приходится. Тем не менее даже среди программ с господдержкой есть такие, которые позволяют взять ипотеку на «вторичку» по сниженной ставке. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера разбираемся, какой льготной ипотекой можно воспользоваться при покупке квартиры или дома на вторичном рынке.

«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»: ЛОВИТЬ МОМЕНТ

Это единственная госпрограмма, которая не ограничивает покупку жилья на вторичном рынке. Условия более чем выгодные — базовая ставка от 3%, приобрести можно как новостройку, так и квартиру или дом от собственника. Но недвижимость обязательно должна находиться в сельской местности. Действие программы распространяется почти на все населенные пункты с численностью жителей не более 30 тыс. человек, кроме городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Правда, воспользоваться сельской ипотекой можно только тогда, когда государство выделяет средства на ее субсидирование. Сейчас некоторые банки приостановили прием заявок на программу, поэтому если есть желание уехать подальше от городской суеты, нужно внимательно следить за новостями и ловить момент возобновления проекта.

Ленинградская область, Пудомягское сельское поселение, д. Монделево. Фото: Домклик

«СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА»: СМОТРЕТЬ ШИРЕ

В основном эта программа распространяется на покупку жилья в новостройках или приобретение частных домов — но тоже от застройщика. Купить на льготных условиях вторичку по «Семейной ипотеке» можно только в Дальневосточном федеральном округе и только на территории сельских населенных пунктов. Но есть так называемая «вторичка» от застройщика. То есть это готовое жилье в новом доме, в котором никто не жил и продавцом которого выступает застройщик. Проще говоря, если дом сдан и уже заселен, но в нем остались нераспроданные квартиры, то их можно купить по льготной «Семейной ипотеке». Главное преимущество такого варианта (помимо ставки) — не нужно ждать, пока жилой комплекс достроят.

Еще одна возможность необычно использовать «Семейную ипотеку» — приобрести с ее помощью квартиру у физического лица по договору переуступки. Это, конечно, не «вторичка» — вы покупаете право на «квадраты» именно в строящемся доме. Но зато это шанс неплохо сэкономить: как показало недавнее исследование Домклик, разница в ценах на квартиры по переуступке, по сравнению с такими же от застройщика, может доходить до 15-20%. Подробнее об этом читайте здесь.

А вот здесь можно познакомиться с инструкцией по выбору и приобретению жилья по договору переуступки.

Напомним также, что в Сбербанке до 1 сентября 2023 года действуют сниженные ставки по «Семейной ипотеке»: от 5,4% на квартиры в новостройках.

А вот и еще один повод следить за новостями: вполне возможно, что «Семейную ипотеку» в России распространят на «вторичку» в тех регионах, где просто нет новостроек, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: Shutterstock

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА: РЕШАЙТЕСЬ

Хотите самые выгодные ставки? Переезжайте на Дальний Восток! Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала в декабре 2019 года, и по ней можно купить жилье не только в новостройке, но и на вторичном рынке. Правда, есть нюанс: покупка недвижимости на вторичном рынке у собственника возможна только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский автономный округ, там квартиру «со стажем» можно приобрести в любой точке региона.

«Дальневосточной ипотекой» могут воспользоваться молодые семьи, участники программы «Дальневосточный гектар», работники медицинской и образовательной сфер, а также граждане, переехавшие на Дальний Восток из зоны проведения спецоперации. Кстати, для них возможна покупка недвижимости на вторичном рынке на всей территории ДФО. Ставки в Сбере по этой программе — от 1,5%.

Чтобы получить кредит по программе «Дальневосточная ипотека», не обязательно жить на территории ДФО. Но если на момент заключения кредитного договора местной прописки нет, после регистрации права собственности необходимо зарегистрироваться по адресу приобретенного объекта недвижимости в течение 270 дней.

Хабаровск, Железнодорожный район. Фото: Домклик

КАК ЕЩЕ СЭКОНОМИТЬ?

Иногда желание купить квартиру на вторичном рынке принципиально — любимый район, близость определенной школы или вуза. И тогда в «лазейки» льготных ипотечных программ вписаться точно не получится. В этом случае есть два варианта, как действовать. Если решать квартирный вопрос нужно срочно, что ж, придется брать кредит по рыночным ставкам, а потом, если ситуация в экономике нормализуется и ставки снизятся, рефинансировать кредит. Кстати, подобная ситуация уже была в 2022 году, когда Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, а потом ее снизил. Ипотека тогда тоже подорожала, но потом ставки вернулись к привычным значениям.

Если же покупка жилья в планах, но есть возможность подождать, эксперты советуют так и сделать.

– Цены на недвижимость за последние три года выросли на 40-60%, рост подогревают льготная ипотека и всплески ажиотажа, вызванные текущими событиями в стране. Между тем, доходы населения не растут, финансовые возможности сокращаются, так что повышение ставок, скорее всего, приведет к тому, что часть покупателей со вторичного рынка перейдет на первичный. В итоге собственники, рассчитывающие на срочную продажу жилья, будут вынуждены существенно снижать цену, – объясняет риелтор Роман Дмитриев. – Вот тогда и придет время воспользоваться ситуацией с выгодой для себя.

Кстати, аналитики Домклик подтверждают: скидки на вторичное жилье растут с начала 2023 года. Охотнее всего на торг идут в Краснодарском крае, Тюменской области и Республике Башкортостан. Минимальный дисконт отмечается в Нижегородской, Московской областях и на Урале.

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