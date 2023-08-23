На конкурс «Культурный код. Москва» поступило 212 заявок

Самой популярной оказалась номинация «Моя Москва» с 81 заявкой. Были среди них и довольно оригинальные. Например, героем одного из клипов выступила собака породы шпиц: камера запечатлела ее прогулку по столице, включая Красную площадь и Воробьевы горы. В другом главную роль играл семилетний мальчик, по легенде потерявшийся в столице, но совершенно не стремившийся найтись, а наоборот – использовавший неожиданную свободу в целях изучения города, включая музеи и выставки. В итоге родителей он, нагулявшись, всё же отыскал.

В номинацию «Ритмы столицы» было подано 46 заявок. Здесь особенную активность проявили школьники, а жанры были самыми разнообразными. Так, 13-летний ученик одной из школ нарисовал мультфильм, в котором главный герой разбивает телефон и выясняет, что без него даже лучше: остается больше времени для прогулок по родному городу. Заканчивается он моралью: «Живите в реальном мире».

В номинациях «Бег времени» и «Город для жизни» оказалось примерно поровну участников. Именно они оказались наиболее привлекательными для категории участников «Взрослые. Исследователи» - это представители профессиональных сообществ, чья деятельность связана с изучением и сохранением городского пространства (урбанисты, историки, социологи, архитекторы, культурологи и другие). Поэтому работы здесь представлены вполне серьёзные: обзор конструктивного устройства станции метро «Маяковская», исследование, посвященное подземным сооружениям столицы и, в частности, рекам, заключенным в коллектор, история доходного дома в одном из переулков в центре Москвы и его связи со скандальной французской певицей и многие другие. А один участников номинации «Бег времени» искал в Чертаново дом писателя Виктора Пелевина и снял об этом познавательное видео, в котором фигурирует даже Земфира.

«С учётом того, что москвичам был предложен совершенно новый формат конкурса и к тому же он проводился впервые, столь внушительное количество полученных заявок мы расцениваем как очень хороший результат. При этом многие работы находится на высоком художественном уровне и явно вызовут отклик у зрителей и, вполне возможно, у членов жюри», - считает генеральный директор Московского урбанистического форума Павел Гончаров.

Следующий этап конкурса – работа Экспертного совета по формированию шорт-листов в каждой номинации. Затем к выбору победителей приступит жюри, в которое вошли государственные и общественные деятели, архитекторы, историки, культурологи, режиссеры, журналисты и др. Возглавляет его актер театра и кино, режиссер, народный артист Российской Федерации Владимир Машков, который также выступает в роли амбассадора мероприятия.

Конкурс «Культурный код. Москва» организован АНО «Московский урбанистический форум» при поддержке Правительства Москвы. Партнеры – Агентство креативных индустрий, сеть «Москино», киностудия им. Горького, Музей Москвы, образовательный портал GeekBrains, Академия коммуникаций Wordshop, издательская группа «Эксмо», «Литрес», Департамент культуры и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Технологический партнер конкурса – VK. Информационные партнеры: агентство новостей «Москва», «Комсомольская правда», телеканал «Москва 24», портал М24, радио «Культура» и портал Archi.ru.