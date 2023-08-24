Роботы-бариста, автобусы-беспилотники и умные спортплощадки

2 августа в спортивном центре «Шуанлю» в Чэнду состоялись соревнования по десятиборью среди мужчин. Фото: корреспондент ИА Синьхуа Цзя Хочэн

В Китае 8 августа завершилась Летняя Универсиада 2023 года. На Всемирные студенческие игры съехались 6500 молодых спортсменов из 113 стран мира. Во время церемонии закрытия глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер назвал деревню Универсиады в городе Чэнду «самой красивой из всех, которые он когда-либо видел». А сами игры мировые СМИ признали одними из самых высокотехнологичных в истории. Рассказываем, какие инновации так впечатлили спортсменов и гостей Универсиады.

Фитнес-зеркала и электронные медсестры

Всемирные студенческие игры открылись 28 июля на главном стадионе спортивного парка Дунъаньху в Чэнду. Его крышу украшает изображение «Птицы золотого солнца»: грандиозная мозаика площадью 27 тысяч квадратных метров состоит из более чем 12 тысяч кусочков стекла. Элементы традиционной культуры Чэнду сопровождали участников и гостей Универсиады во время обратного отсчета до начала соревнований, эстафеты огня, а также на всем протяжении спортивных состязаний. При этом традиции шли рука об руку с прогрессом: Универсиада продемонстрировала идеальное слияние технологий и искусства.

Ночной вид башен-близнецов в Чэнду. Фото: Тянь Хай Жэньминьван

Инновационные достижения стали главной «фишкой» студенческих игр. На основном стадионе и в деревне Универсиады, где жили участники, было внедрено более 170 высокотехнологичных продуктов. «Умные решения» встречались буквально на каждом шагу: в быту, в организации безопасности, в энергообеспечении и при подсчете спортивных результатов. Еду для спортсменов готовили интеллектуальные роботы-повара, а кофе для них варили роботы-бариста. Тренироваться участникам помогали «умные» спортивные площадки и фитнес-зеркала. На Универсиаде использовались транспортные средства на новых источниках энергии. Для перевозки спортсменов организаторы приобрели экологичные автобусы на водородных топливных элементах. Перемещаться между объектами деревни можно было на шаттлах-беспилотниках MOGO Vehicle, оснащенных большим количеством радаров и камер.

В деревне Универсиады в Чэнду Цзяо Хайлун, доцент института изобразительного искусства Сычуаньского педагогического университета, демонстрирует технику китайской живописи эстонским спортсменкам Аделине и Ханне. Фото: корреспондент ИА Синьхуа Шэнь Бохань

Одной из основных площадок соревнований стал спортивный комплекс «Гора Феникса» с залом на 18 тысяч мест. Он оснащен интеллектуальной системой управления и потребления электричества.

«Благодаря этой системе можно сэкономить 15% энергии, а расходы на эксплуатацию и обслуживающий персонал стадиона сократить на 60%», - рассказал Ли Чанчжи, управляющий группы информационных технологий баскетбольного стадиона «Гора Феникса».

Еще один объект Универсиады - Центр по стрельбе - оснащен 230 комплектами самой передовой электронной системы подсчета очков, сертифицированной Международной федерацией стрельбы. Его измерения базируются по толщине волоса, что отражает точность этого оборудования.

За медицину на Универсиаде отвечали не только врачи, но и их электронные помощники. Роботы «Жунбао» могут оказывать первую помощь, доставлять аптечки и кардиодефибрилляторы. Благодаря системе искусственного интеллекта они неплохо общаются с людьми. Электронные помощники также использовались в церемонии награждения победителей.

Фейерверк на церемонии открытия 31-й Всемирной летней Универсиады. Фото: корреспондент ИА Синьхуа Хуан Вэй

Голос молодежи особенно важен

Вслед за Пекином в 2001 году и Шэньчжэнем в 2011 году Чэнду стал третьим городом Китая, принявшим Всемирную летнюю Универсиаду. Мегаполис на юго-западе страны с более чем 2300-летней историей сегодня активно развивается. Лун Синчунь, профессор института международных отношений Сычуаньского университета иностранных языков, уверен, что западный Китай совершенно ошибочно воспринимается как относительно бедный и отсталый регион.

«Когда я приехал в Чэнду, то увидел, что на западе Китая есть такой процветающий, развитый, культурный и современный город, который изменил мое представление об этом регионе», – отметил он.

По словам проректора Китайского университета международных отношений Гао Фэя, юг и север, восток и запад Китая значительно отличаются друг от друга.

«Мы хотим использовать эту Универсиаду как способ продемонстрировать миру культурное многообразие Китая, нашу открытость и инклюзивность», – подчеркнул он.

Гао Фэй отметил, что современный мир сталкивается с такими вызовами, как последствия эпидемий, вооруженных конфликтов и экономических кризисов. Для решения этих проблем особенно важен голос молодежи. Всемирные студенческие игры – отличная возможность для молодых людей из разных стран пообщаться, лучше узнать друг друга и вместе выработать пути сотрудничества.

28 июля на главном стадионе спортивного парка Дунъаньху в Чэнду состоялось торжественное открытие 31-й Всемирной летней Универсиады. Фото: корреспондент ИА Синьхуа Лю Кунь

КСТАТИ

Возраст и состав участников впервые изменился

Универсиада 2023 года расширила возможности для участия. Если раньше в ней могли состязаться спортсмены в возрасте от 18 до 25 лет, то теперь - до 27 лет. Круг участников также увеличился: формулировку «только для студентов ВУЗов и выпускников прошлого года» изменили на «студентов ВУЗов и выпускников 2020, 2021 и 2022 годов». Такие нововведения создали возможности для участия большего числа молодых спортсменов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рекорды были побиты 22 раза

Участники Универсиады состязались в 269 соревнованиях по 18 видам спорта. За 12 дней рекорды FISU были побиты 22 раза. Китайская пловчиха Чжан Юйфэй стала самой успешной победительницей Универсиады, завоевав девять золотых медалей во всех соревнованиях, в которых участвовала.

Китайская команда, состоявшая из 411 спортсменов, собрала в свою копилку 178 медалей, из них 103 - золотые. Таким образом, Китай возглавил итоговую таблицу, в которой значатся 53 страны и региона, включая 35 сборных, завоевавших как минимум одно золото.