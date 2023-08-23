Бывший премьер-министр Степашин: экономика РФ выросла из-за ВПК и импортозамещения

Сергей Степашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сергей Вадимович, это радио «Комсомольская правда».

- Привет «Комсомолке» с Урала, из Екатеринбурга.

- Спасибо огромное. Мы все - уральцы. Буквально вчера, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Владимир Путин заявил о том, что «по итогам 2022 года Россия вошла в 5 крупнейших экономик мира». Я знаю, что вы часто бываете в командировках по стране. Как вам оттуда видятся - или воспринимаются - эти слова президента? По поводу того, что мы - в «пятерке».

- Ну, на самом деле, это очевидно. Я могу сказать, по крайней мере, о трех факторах, слагаемых - и они прямо здесь, на Урале, ощутимы особенно.

Первое. Мы сейчас провели большое совещание, связанное со строительством (с участием полпреда президента в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева), переселением граждан из аварийного жилья - в нормальные квартиры. Думаю, что внушительные показатели, с точки зрения роста нашего промышленного производства, экономического потенциала, собственно, о чем говорил президент (Россия - пятая экономика в мире) - они, конечно же, связаны со строительным комплексом. Цифры известны - более 100 миллионов квадратных метров жилья было введено в прошлом году. И, в общем-то, в нынешнем, надеюсь, будем также близки к этому результату. В прошлом году почти 2 миллиона человек переселили из «аварийки». А ведь стройка – это не только, собственно говоря, строительство. Здесь и логистика, и металлопроизводство, другие отрасли народного хозяйства… Это, кстати, и строительство дорог, которые дают очень серьезную прибавку в экономический рост нашей страны.

Второе. Безусловно, это военно-промышленный комплекс. Все те предприятия оборонки, которые работали раньше на Урале… Вспоминаю 1994-й, когда я приезжал в Нижний Тагил, где люди просто не знали, чем заняться. Потому что сокращалось оборонное производство. Его тогда чуть было совсем не закрыли! И это - в Нижнем Тагиле, где сейчас выпускают великолепные наши танки.

Третье. Конечно, мы сегодня вынуждены, не от хорошей жизни, развивать те отрасли, которые, в основном, жили за счет импорта. Это и автомобильная продукция, и организация вагоноремонтного парка, выпуск тепловозов, электровозов и так далее. Я уж про авиацию не говорю. Это всё то, которые дает нам возможность сегодня серьезно двигать нашу экономику.

- Еще президент вчера заметил: «Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности». То есть, грубо говоря, сравнивается количество товаров, которые можно купить у нас в стране и у них на все заработанные деньги.

- Ну, здесь вопрос не очень простой. Давайте говорить откровенно, покупательная способность у нас не настолько увеличилась, чтобы считать этот вопрос решённым, хотя заработные платы растут. Речь идет все-таки о том, что продолжается замена импортных товаров - отечественными, собственно говоря, и себестоимость несколько иная, отсюда - и ограниченные возможности у людей их приобретать. Но это, что называется, взгляд в будущее. Почему, кстати, президент вчера и говорил о необходимости повышения и средней заработной платы, и МРОТ так называемого (минимальной оплаты труда). Этого забывать тоже нельзя.