Страшное признание: у истощенной Алены Шишковой тяжелая болезнь дочери Татьяны Догилевой

Алена Шишкова и дочь Татьяны Догилевой лечились от тяжелой болезни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Шокирующее признание Алены Шишковой о том, что она тяжело больна, всколыхнуло общественность. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати сообщила, что у нее анорексия и булимия. В апреле 2023 года состояние второй вице-мисс России-2012 стало критическим.

Алена Шишкова выступила со страшным признанием. Девушка решила развеять слухи и сплетни, которые ходят уже несколько лет. Из-за одутловатого лица ее обвиняли в неудачных пластических операциях. Но все оказалось куда страшнее.

"Многие популярные люди прошлись своими «сапогами» по моему скромному лицу. Бесконечные фото «до и после» гуляли... Проблема действительно была. И давно. Точнее две. И называются они булимия и анорексия. Восемь лет я потратила на их решение", - сообщила она.

Бывшая избранница Тимати проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях, сдавала анализы, принимала лекарства для набора веса. "Иногда казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы. И все только усугублялось", - добавила Алена.

Фото: соцсети

В апреле 2023 года ее состояние стало критическим. Она обратилась в психиатрическую клинику. "Мой случай не совсем типичный. Увы, я много лет «возвращала» еду не потому, что боялась лишнего веса (я очень хотела поправиться!). А потому, что еда и жидкость вызывали к утру отеки. А на утро съемки, а я не довольна своим лицом. И я стала «возвращать» еду, а потом еще и пить мочегонные таблетки, без них почки сами уже не работали совсем. Только бы не иметь отечное лицо утром", - отметила Шишкова.

Фото: соцсети

Ее вес опустился до 45 килограммов при росте 176 сантиметров. "Я уже падала в обмороки, у меня были судороги, я в основном, только лежала", - поведала Алена.

Два с половиной месяца она провела в Центре изучения расстройств пищевого поведения. Она смогла набрать 15 килограммов. Врачам удалось "перезапустить" ее организм.

"В центре пробыла 2,5 месяца на парентеральном питании (ежедневные капельницы) и в постоянном контакте с лечащим врачом... Кроме того, мой стол был выстроен особым способом - меня постепенно готовили к интуитивному питанию, без каких либо внутренних запретов или наоборот излишеств. Пройдя полный курс, я вернулась в обычную жизнь. Врачам удалось побороть мою зависимость к мочегонным препаратам", - добавила Алена.

Девушка показала фото из больницы. Сейчас она проходит реабилитацию.

Стоит отметить, что Шишкова буквально повторила путь, который прошла дочь известной актрисы Татьяны Догилевой. Катю в школе дразнили и обзывали из-за лишнего веса. В итоге она стала худеть.

Изначально вес Догилевой-младшей составлял 67 килограммов. В результате Екатерина добилась цифры "40". Но есть она уже не могла. "Мама берет яйцо, встает на колени и просит: «Катя, пожалуйста, ешь», - вспоминала Догилева-младшая. - Но анорексия казалась мне вышестоящей инстанцией. Я прямо так и говорила: «Не могу есть, потому что предам этим Ану». Мы в сообществе так ее называли - Ана. И носили красные браслеты - в поддержку своей анорексии".

Был период, когда девушка после школы шла в магазин и набивала тележку всем подряд. "Я знала, что дома никого нет, поэтому включала телевизор (один на один с собой есть я не могла). Запихивала в себя все и бежала в ванную вызывать рвоту", - рассказывала она.

У Догилевой-младшей развилась булимия. В какой-то момент она осознала, что в принципе не может есть - ее рефлекторно тошнило от любой еды. Тогда девушка сама забила тревогу и попросила отправить себя в больницу. Екатерина провела три недели в институте питания РАМН. Врачи смогли вернуть ее к полноценной жизни.