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Экономика23 августа 2023 13:22

Негативные предсказания не оправдались: доходы федерального бюджета оказались выше прогнозных на 135 миллиардов рублей

Мишустин: доходы бюджета России за полгода 2023 превысили 12 триллионов рублей
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Как рассказал премьер, доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Как рассказал премьер, доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Сложностей с наполнением федеральной казны не произошло, негативные прогнозы экспертов не оправдались. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

Как рассказал премьер, доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей. В общей сложности доходы бюджета превысили 12 трлн рублей.

При этом растут доходы, не связанные с нефтью и газом.

- На них приходится уже почти 3 из каждых 4 рублей в доходах, что подтверждает большую бюджетную устойчивость. Такая тенденция даже усилилась по сравнению с I кварталом, - сказал Мишустин.

При этом премьер отметил социальную ориентированность бюджета: речь идет о финансировании медицинских, социальных и других программ, касающихся поддержки людей.

- Включая и коммунальное хозяйство, и строительство жилья, дорог, расселение аварийных домов. И, конечно, мы реализуем меры поддержки бизнеса и обеспечения экономического роста, - отметил премьер.

Мишустин также заявил, что российские компании, несмотря на санкции и изменение логистических маршрутов, быстро адаптировались к новым условиям и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, в первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более, чем на 6%.

В правительстве рассчитывают, что в рост пойдут и те отрасли, где произошел наибольший спад. Например, рост в отрасли автотранспортных средств может составить около 2%.

- В сегменте машин и оборудования - примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов - почти 8%, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что кабмин подготовил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочную перспективу.

- Основная цель - повысить в течение ближайших 12 лет индекс обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году. Причем, производительность труда за этот же период должна практически удвоиться, - сказал Мишустин.

Экономика: ДЕНЕЖКИ