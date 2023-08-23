Негативные предсказания не оправдались: доходы федерального бюджета оказались выше прогнозных на 135 миллиардов рублей

Как рассказал премьер, доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Сложностей с наполнением федеральной казны не произошло, негативные прогнозы экспертов не оправдались. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

Как рассказал премьер, доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей. В общей сложности доходы бюджета превысили 12 трлн рублей.

При этом растут доходы, не связанные с нефтью и газом.

- На них приходится уже почти 3 из каждых 4 рублей в доходах, что подтверждает большую бюджетную устойчивость. Такая тенденция даже усилилась по сравнению с I кварталом, - сказал Мишустин.

При этом премьер отметил социальную ориентированность бюджета: речь идет о финансировании медицинских, социальных и других программ, касающихся поддержки людей.

- Включая и коммунальное хозяйство, и строительство жилья, дорог, расселение аварийных домов. И, конечно, мы реализуем меры поддержки бизнеса и обеспечения экономического роста, - отметил премьер.

Мишустин также заявил, что российские компании, несмотря на санкции и изменение логистических маршрутов, быстро адаптировались к новым условиям и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, в первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более, чем на 6%.

В правительстве рассчитывают, что в рост пойдут и те отрасли, где произошел наибольший спад. Например, рост в отрасли автотранспортных средств может составить около 2%.

- В сегменте машин и оборудования - примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов - почти 8%, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что кабмин подготовил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочную перспективу.

- Основная цель - повысить в течение ближайших 12 лет индекс обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году. Причем, производительность труда за этот же период должна практически удвоиться, - сказал Мишустин.