Мария Захарова

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова специально для KP.RU:

Использовать обедненный уран в качестве бронебойного оружия придумали ещё нацисты. В 1943 году произошел сбой поставок вольфрамита, и Рейхсминистр вооружения и военного производства нацистской Германии Альберт Шпеер отдал приказ использовать токсичное вещество.

Тогда еще не было очевидно, насколько опасен уран в качестве оружия, и до 1990-х годов все данные на этот счет носили спорный характер. Однако применение натовскими войсками в ходе агрессии в Югославии боеприпасов с обедненным ураном стало бесчеловечным экспериментом и продемонстрировало на живых людях реальные последствия его использования.

В 2015-2017 года парламент Италии (как страны, чей контингент в ходе агрессии НАТО на Балканах активнее всего применял такого рода боеприпасы) выпустил 252-страничный доклад о последствиях воздействия обеднённого урана и радиоактивного тория на военнослужащих Вооруженных сил Италии. Согласно данным исследований: в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. Были опубликованы точные данные по итальянским военным: из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (каждый 20-й!). Причём умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия.

Теперь, к сожалению, та угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала украинское население, воплощается и на украинской территории. Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется.

В Хмельницкой области Украины в мае был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона - с 80 нанозиверт до 140-160 нанозиверт.

Характерный пик – всплеск радиоктивности – в тех же числах был зафиксирован и в западных воеводствах Польши. Причина, вероятно – та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком. Местные власти в мае даже выпускали предупреждения о том, что делать в случае роста радиофона.

С течением месяца фон в воздухе выровнялся, но это классический Fallout, т.е. выпадение радиоактивных осадков на землю под воздействием гравитации.

Судя по всему, вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами. Чтобы рекультировать эту землю, понадобится долгая и дорогостоящая процедура дезактивации.

Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны.