Почему Алена Шишкова изменилась до неузнаваемости: Боролась со страшной болезнью, а ее травили и смеялись

После участия Алены в шоу многие отметили, что у нее изменилось лицо. Фото: кадр из шоу «Наследники и самозванцы»

Мы уже писали о том, что 30-летняя Алена Шишкова откровенно рассказала, что последние месяцы проходила лечение от булимии и анорексии в Центре расстройства пищевого поведения. Модель поделилась, что в апреле ситуация стала критической: ее вес достиг 45 кг, она падала в обмороки… На самом деле, странные изменения во внешности Алены стали замечать еще в конце прошлого года, когда Шишкова приняла участие в шоу «Наследники и самозванцы». Тогда многие отметили, что у модели странное одутловатое лицо, но почему-то списали все на филлеры и попросту захейтили девушку.

Подписчики долгое время были уверены, что Алена перебарщивает с фотошом» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Зачем так себя фотошопить? На экране все по-другому», «Это старое или новое фото, два разных человека», «Зачем столько филлеров, такая была красивая внешность», «Фотошоп рулит», «Переборщила с уколами красоты», — оставляли комментарии под фотографиями подписчики Шишковой.

Вспомнили и Викторию Боню, которая несколько лет назад якобы предостерегала Алену, мол, не стоит часто экспериментировать с уколами красоты, иначе лицо изменится до неузнаваемости. Тогда Шишкова обиделась на Боню.

Фото: кадр из шоу «Наследники и самозванцы»

Но причина одутловатости и не совсем здорового вида была совсем другой.

«После моих появлений на ТВ-шоу «Наследники и самозванцы» и «Звезды в Африке» полилась массовая критика во всех СМИ. И даже многие популярные люди прошлись своими «сапогами» по моему скромному лицу. Бесконечные фото «до/после» гуляли по пабликам и телеграм-каналам. А еще были разборы моих проблемных зон от суперкосметологов, которые никогда меня вживую не видели… Я специально не комментировала все эти выпады в свой адрес, потому что проблема действительно была. И давно. Точнее две. И называются они булимия и анорексия», — призналась в соцсетях Алена.

Оказалось, что расстройством пищевого поведения модель страдает давно. Она «возвращала» еду, так как до ужаса боялась отеков на лице, которое в кадре должно быть идеальным. Со временем Шишкова подсела на мочегонные препараты, без которых потом уже не могла. Разумеется, регулярный прием лекарств привел к проблемам со здоровьем, и как следствие — с внешним видом.

Последние 2,5 месяца Шишкова провела в Центре расстройства пищевого поведения, где ее, по сути, научили заново есть. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последние 2,5 месяца Шишкова провела в Центре расстройства пищевого поведения, где ее, по сути, научили заново есть. Плюс он избавилась от зависимости от мочегонных препаратов. Вес Алены, наконец, пришел в норму — она набрала 15 кг. Но, по признанию, блондинки килограммы распределились по телу очень неравномерно, потому ей пришлось лечь под нож хирурга. Сейчас модель находится на реабилитации и мечтает поскорее вернуться к обычной жизни.