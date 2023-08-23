Роспортребнадзор: Случаев сибирской язвы в Удмуртии нет

Жителей региона попросили не доверять слухам о сибирской язве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В социальных сетях Удмуртии распространяется информация о том, что якобы несколько жителей Ижевска заразились сибирской язвой. Даже называется конкретное число случаев, мол, опасное заболевание выявлено сразу у семи сотрудников военно-оборонного предприятия. Однако, эти сообщения оказались не более чем фейком. Цель – посеять панику, дезинформировать людей… «Комсомольская правда» проверила информацию. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, очагов сибирской язвы в регионе, – абсолютно точно, - нет.

Вот официальный комментарий ведомства:

- Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике заявляет о том, что информация о семи заболевших сибирской язвой является фейковой и не соответствует действительности. Случаев заражения сибирской язвой на территории республики зафиксировано не было.