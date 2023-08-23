Росавиация опровергла слухи о сокращении числа рейсов из-за нехватки запчастей

Рекомендации сокращать рейсы не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

По интернету распространяется сообщение о том, что Росавиация якобы рекомендовала сократить число авиарейсов из-за нехватки запчастей.

В рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации, «Комсомольская правда» выяснила, что на самом деле такой рекомендации не было. Информация телеграм-канала «Авиаторщина» о том, что Росавиация «попросила авиакомпании отменить рейсы», а также информация канала ВКонтакте Санкт-Петербург Live о том, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям «сократить число рейсов из-за нехватки запчастей», не соответствуют действительности.

- Росавиация действительно направила телеграмму авиакомпаниям, но там ни слова не говорится о нехватке запчастей или сокращении рейсов, - заявили KP.RU в Росавиации. – Там, наоборот, говорится о том, чтобы авиакомпании соблюдали права пассажиров при авиаперевозках, обеспечивали их безопасное и качественное обслуживание, давались рекомендации, как обеспечить бесперебойную работу в условиях пиковых перевозок во время окончания летнего сезона. В частности, речь шла о целесообразности создания авиакомпаниями резерва воздушных судов. Но связывать создание резерва с поставками авиазапчастей считаем некорректным. И еще раз подчеркну: рекомендации сокращать рейсы не было.

Кроме того, авиакомпаниям предписано обратить особое внимание на рейсы с организованными группами детей «в целях недопущения их отмены и задержек».

Среди других мер по усилению дисциплины перевозок - немедленное предоставление в Росавиацию сведений об отправке самолетов на запасные аэродромы, о возникновениях в аэропортах сбойных ситуаций, скоплении пассажиров, нарушении правил их обслуживания, принимаемых мерах по урегулированию ситуации и о задержках рейсов свыше двух часов. Должна быть также проведена работа по организации своевременного и бесперебойного обслуживания пассажиров задержанных и отмененных рейсов. В зависимости от длительности задержки это предполагает предоставление питания и ночлега.