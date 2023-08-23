«Мы находимся на правильной стороне истории»: Страны БРИКС приняли важное решение

БРИКС по праву утвердилась на глобальной арене как авторитетная структура Фото: REUTERS

Хозяева трехдневного саммита БРИКС в ЮАР постарались, чтобы ни один из его участников не мог усомниться в том, что он присутствует на крайне важном событии мирового масштаба: «красная зона» безопасности, огромное количество полиции, бронетранспортеры по периметру и, конечно же, патрулирующие небо над Йоханнесбургом истребители.

Президент Бразилии удивил участников саммита своей надеждой

Шум от самолетов стал неповторимым фоном для небольшой группы музыкантов, которые, по сути, первыми встречали у самого входа в конференц-центр «Сэндтон» лидеров БРИКС. Своими миролюбивыми мелодиями они словно старались всем доказать, что истребители-истребителями, но тут собрались говорить главным образом о мире и процветании.

- Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, - полностью с ними согласился китайский лидер. И все же добавил, что «сегодня сохраняется мышление времен холодной войны и геополитическая ситуация мрачна». А значит и истребители летают не зря.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что «пятерка» БРИКС по праву утвердилась на глобальной арене как авторитетная структура.

- Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов устава ООН, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин принял участие в самите по видеосвязи Фото: REUTERS

- Страны БРИКС должны продвигать интересы «Глобального Юга» и призывать промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства…Мы требуем фундаментального реформирования глобальных финансовых институтов — для этого создали Новый банк развития. Он уже продемонстрировал способность мобилизовать ресурсы для развития наших стран, - заметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, давая понять, что для хозяев самым важным остается вопрос инвестиций, в которых его страна сегодня нуждается, как в свежем воздухе.

А вот индийский премьер Нарендра Моди решил воспользоваться саммитом, как площадкой для рекламы своей страны. «Очень скоро Индия станет экономикой в пять триллионов долларов. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что в ближайшие годы Индия станет локомотивом мирового роста».

И, наконец, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва удивил многих, начав в Йоханнесбурге раздавать реверансы не БРИКС, а Большой двадцатке: «Мы отвергаем новый колониализм. Надеемся, многие проблемы Глобального Юга удастся решить на саммите G20 и в целом при помощи увеличения роли Африки на мировой арене».

Нарендра Моди решил воспользоваться саммитом, как площадкой для рекламы своей страны Фото: REUTERS

Главное решение саммита БРИКС

Аккредитованные на саммит БРИКС журналисты, а их в итоге оказалось почти две тысячи, ждали от переговоров в Йоханнесбурге одного важного решения. И оно было озвучено после заседания лидеров БРИКС в узком и расширенном составе.

- Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются... принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС, - сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

Правда, часть экспертов и дипломатов была уверена в том, что сегодня по итогам саммита уже озвучат конкретные страны, которые станут новыми членами БРИКС. Но в итоге, очевидно, с этим решением решили повременить.

При этом вряд ли после расширения будут переименовывать БРИКС.

- А зачем? Да и на что менять? Если продолжать брать по одной первой букве от новых стран, то что тогда получится? Впрочем, в итоге все возможно. У вас есть свой вариант нового названия? - ответил мне вопросами на вопрос, когда будет принято решение по новому названию, один из членов российской делегации. С ходу ничего путного в голову не пришло.

Сергей Лавров провел несколько двусторонних встреч Фото: REUTERS

С чем Лавров поздравил своего индийского коллегу

После завершения основной части переговоров представлявший на саммите Россию Сергей Лавров провел несколько двусторонних встреч. В том числе с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который не мог не начать разговор с радостной для Дели новости о успешной посадке индийской лунной станции «Чандраян-3» на южном полюсе Луны.

- Я видел. Очень впечатляюще. Поздравляю, - ответил Лавров.