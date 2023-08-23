Пользователи VK Видео увидят в прямом эфире все матчи Winline Медийной футбольной лиги

Четвёртый футбольный сезон Winline Медийной футбольной лиги стартует 2 сентября. В нём примут участие 20 команд: 2DROTS, «Амкал», «Родина Медиа», Goats, «Народная команда», «Эгриси», Broke Boys, «Титан», «Бей Беги», Fight Nights, «Матч ТВ», BUS, «Сахалинец», ФК 10, «Дружина», «Деньги»; ещё четыре команды присоединятся после стыковых матчей.

Среди известных участников Winline МФЛ — футболисты Георгий Джикия, Александр Соболев, Сергей Давыдов, Андрей Ещенко, Виталий Дьяков, Антон Соснин; комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов; российский боец смешанных единоборств Мариф Пираев и боец MMA Станислав Малиев; ютьюб-блогеры Никита Панасюк (Некит) и Евгений Бабенко (Жека); исполнители GOODY, T-killah, Natan; тиктокер Тим Сорокин.

Пользователи увидят 68 прямых трансляций, обзоры матчей, включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, шоу-конференции с разборами основных ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. Ролики будут размещены в официальном сообществе Медиалиги, а также на витрине платформы VK Видео в разделе «Спорт». VK Видео эксклюзивно покажет финал четвёртого сезона Winline Медийной футбольной лиги.

Николай Осипов, президент Winline Медийной футбольной лиги:

«Для нас это важное сотрудничество. Зрители получат удобный и бесплатный просмотр всех матчей Медиалиги на платформе VK Видео, а мы увеличим число зрителей прямой трансляции благодаря многомиллионной аудитории сервиса. Лига и клубы получат прекрасную возможность развивать свои паблики, привлекая внимание к событиям. Мы рады, что у нас появился новый партнёр в области трансляций, и рассчитываем, что сотрудничество будет плодотворным».

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK:

«Мы придерживаемся нашей стратегии, чтобы зрители VK Видео получали быстрый и лёгкий доступ к самому актуальному, свежему и популярному контенту. Прямые трансляции спортивных событий в VK Видео привлекают всё больше болельщиков и становятся максимально доступными для каждого. Благодаря многомиллионной аудитории и рекомендательным алгоритмам платформы футбольные матчи Медиалиги смогут быстрее найти своих зрителей».

Справка:

Winline Media Football League (Медиалига) — российский футбольный турнир для медийных любительских команд, influencer-проект, объединяющий ярких представителей индустрии спорта, развлечений и искусства. Лига основана в 2022 году бизнесменом Николаем Осиповым. В первом сезоне, длившемся с апреля по июль 2022 года, участвовали 10 команд. С 29 апреля по 2 июля 2023 года прошёл третий сезон Медиалиги, в котором приняли участие главные медиакоманды страны. Групповой этап состоял из шести туров. В плей-офф победитель каждой стадии определялся в один матч, а начался со стадии 1/8 финала. Победитель третьего сезона «Родина Медиа» в финале обыграла 2DROTS.