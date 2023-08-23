Ни на кого не держит зла: Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты и бодрости

Видеть Светлану Владимировну в здравии и в отличной форме было особенно приятно Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Труппа встретилась на своей Сцене на Сретенке: до 10 сентября историческое здание театра на Большой Никитской закрыто на ремонт. Ну а 10 сентября Основная сцена откроется премьерным спектаклем «Любовь по Маркесу», который приурочен к юбилею народного артиста России Игоря Костолевского. Почти нестареющему и неизменно эффектному Игорю Матвеевичу исполнится 75 лет.

Начало сезона - это творческие планы, подарки и букеты юбилярам, с чего и начал встречу с труппой худрук «Маяковки» режиссёр Егор Перегудов. Во-первых, он подарил актерам Энциклопедию, посвященную 100-летию театра. Во-вторых, поздравил маяковцев с юбилеями творческими и личными. А еще вручил серебряные значки тем, кто проработал в театре более 40 лет. И таких оказалось немало. Дольше всех - 64 года - служит в театре народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. За ней по стажу идёт актриса Майя Полянская. Игорь Костолевский в «Маяковке» 51 год. Евгения Симонова, Надежда Бутырцева, Татьяна Орлова - 47 лет...

Перегудов грозится выпустить восемь премьер в новом сезоне. Первые четыре выйдут уже осенью. В сентябре (на Малой сцене) - спектакль «Мера за меру» режиссёра Александра Золотовицкого. 29 октября - премьера «Леса» по Островскому в постановке Егора Перегудова. Режиссер обещает показать необычный спектакль: «артистам будет непросто». И это уже почувствовала на себе Анна Ардова. После репетиции она не пришла на сбор труппы.

Спектакль «Палата № 6» по Чехову ставит режиссер Евгений Закиров (премьера 30 сентября). В декабре надеемся увидеть дебют на театральной сцене кинорежиссера Сергея Урсуляка – спектакль «Другая сказка», где Урсуляк собрал нескольких авторов. В марте должны выйти «Виндзорские насмешницы» Шекспира.

Во второй половине сезона на Основной сцене начнутся репетиции спектакля по роману Наринэ Абгорян «Симон» (премьера в апреле). «Это постановка с огромным количеством женских ролей», - пообещал Перегудов актрисам «Маяковки», которые, конечно же, воспряли. Сам же будет ставить музыкальную сказку Давида Тухманова и Юрия Энтина «Багдадский вор и чёрная магия». Премьера спектакля для семейного просмотра ожидается в мае. Кроме того, Перегудов планирует приступить к репетициям спектакля по «Евгению Онегину». Он выйдет в следующем сезоне. На Малой сцене режиссёр Юрий Иоффе поставит «Дядю Ваню». Музыкант Пётр Айду выпустит радиоспектакль «Сны русской классики» - несколько сцен из разных литературных произведений в сопровождении живой музыки. Это «зона эксперимента», которая только этой постановкой не ограничится. Будут и другие творческие лаборатории, и перфомансы – тот формат, который понять и оценить довольно сложно, но таковы современные веяния, они есть почти в каждом театре.

Светлана Владимировна - пожелала труппе любви, успеха и радости в новом сезоне Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Светлана Немоляева на правах старейшей актрисы «Маяковки» - «сто лет в обед» - критически оценила себя. Светлана Владимировна пожелала труппе любви, успеха и радости в новом сезоне. И зажгла огонь, вероятно, творческий в символическом маяке. «Маяковка» - маяк – теперь у театра появилась своя традиция.

Видеть Светлану Владимировну в здравии и в отличной форме было особенно приятно. В прошлом сезоне она получила серьезную травму позвоночника. Из-за этого репетировала и играла сидя.

- Мне режиссер сделал такую мизансцену, чтобы мне не приходилось вставать и ходить, - объяснила нам Светлана Немоляева. – Вообще я очень ловкая, но год назад упала дома и получила компрессионный перелом позвонка. Слава Богу, врачи меня поставили на ноги.

Со стороны слова Немоляевой звучат как кокетство: Светлана Владимировна всегда выглядит прекрасно, бодро и подтянуто. Говорит, что «секрет её красоты» заключается в том, что она ни на кого не держит зла и ни о ком не говорит плохо. Всех худруков – а их было немало – называет талантливыми людьми, со всеми ладит. Правда в новом сезоне новой работы у нее в родном театре нет. Что странно – особенно при таком (8!) количестве премьер, о которых говорил Перегудов.

Похожую ситуацию обрисовала ещё одна народная любимица – Татьяна Орлова. У неё из ближайших премьер – маленькая роль королевы в «Другой сказке» у Сергея Урсуляка.

- Что дальше, я не знаю, были переговоры с режиссером, который будет ставить «Симона». Но это только планы.

Далеко не все звезды пришли на сбор труппы. Не было Евгении Симоновой, Анны Ардовой, Галины Беляевой… Видимо у них были на то свои причины.

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