Как я чуть не похудела до гроба. Модель Алена Шишкова сделала страшное признание

Алена Шишкова призналась, что с апреля находится в Центре изучения расстройств пищевого поведения
Фото: соцсети
На днях Алена Шишкова (бывшая девушка Тимати, фотомодель и звезда запрещенной в РФ соцсети с картинками) призналась, что забросила свои странички и с апреля находится в Центре изучения расстройств пищевого поведения. Потому что довела себя до ручки, отказываясь от пищи и принимая мочегонные.
«В апреле ситуация стала критической, я уже падала в обмороки, у меня были судороги, и если я не снимала сторис, то, в основном, только лежала. Я решилась обратиться в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Поступила туда с весом 45 кг при росте 176 кг», — поделилась с подписчиками Алена. Она рассказала, что в отличие от большинства анорексиков (людей, критически ограничивающих питание) пыталась не похудеть, и даже мечтала поправиться. Но боялась отеков, которые портят хорошую картинку в кадре. Борьба с собственным организмом шла уже 8 лет. Анорексия сменялась антиподом – булимией, когда сметаешь всю подряд еду, не чувствую ограничений. В конце концов модель поняла, что у нее серьезное расстройство пищевого поведения (РПП), и обратилась к специалистам.
- Если судить по симптомам, которые приводит Алена («возвращала» еду, то есть вызывала рвоту, принимала много мочегонных), то это похоже на очистительную нервную анорексию, когда сильные пищевые ограничения и снижение веса сочетаются с компенсаторным поведением в виде вызывания рвоты и употребления слабительных лекарств (не повторяйте, это опасно для жизни и не помогает контролировать вес!). Это одно из самых опасных видов РПП с высокой угрозой жизни, так как сильное истощение и нарушения электролитического баланса может приводить к остановке сердца, - объясняет клинический психолог, специализирующийся на РПП Ирина Ушкова.
А ведь существует еще множество видов РПП – нервная булемия, приступообразное переедание и даже синдром ночной еды (когда именно по ночам человек съедает четверть или даже треть дневной нормы). Другими словами, видов РПП масса. И все они могут быть очень опасны.
Увы, действительно, Алена - далеко не единственная, кто попал в сети погони за красотой и худобой. Или модой на определенный стиль питания. Так, в конце июля погибла блогер-сыроед, доведя себя до полного истощения.
А еще появилось сообщение, что фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, призналась, что с 12 лет страдала булимией.
Беда в том, что родные и близкие видят, что с теми, кто рядом что-то не так. Но зачастую или не могут достучаться, или даже поддерживают увлечение модными трендами. Но рано или поздно такие качели, эксперименты со своим телом и питанием, могут привести к очень печальным последствиям.
Психолог Ирина Ушкова не просто специализируется на работе с РПП. Она сама прошла долгий путь в борьбе с этой болезнью. Вот, например, что она пишет в своей книге «Вкус свободы» (издательство «Комсомольская правда»):
«Я никому не рассказывала, что переживаю из-за своего тела. Транслировала уверенность, которой у меня не было. Помню, что была очень раздражительной. И сейчас стыдно вспоминать, как я разговаривала с людьми: постоянно их подкалывала и стебала. Это говорила не я, это говорило мое РПП, которое хотело сделать меня одинокой, чтобы властвовать надо мной единолично. Похудение не помогало мне стать лучшей версией себя, а наоборот, вытаскивало на поверхность все мои слабости и недостатки.
Психолог Ирина Ушкова
Фото: Личный архив
Всё это время РПП было моим тираном, но одновременно и другом, успокоением, способом справляться со всем. Не знаешь, что делать, – худей. Расстройство пищевого поведения заслоняло истинные проблемы и не давало увидеть реальные потребности. На самом деле мне не нужно было быть самой худой или самой спортивной – мне нужно было быть любимой и чувствовать себя в безопасности.».
Сама книга – это просто справочник для всех, кто переживает тяжелые времена. И для их близких в том числе.
Расстройства пищевого поведения – это группа психиатрических заболеваний, при которых люди чрезмерно сфокусированы на собственном весе и прибегают к нездоровым способам влияния на него: бесконечные диеты, чрезмерные тренировки, злоупотребления лекарствами.
Увы, чаще всего мы обращаем внимание на такое явление, как РПП, когда кто-то известный пишет о нем или признается в том, что болен. Но, как говорит Ирина Ушкова, «расстройство пищевого поведения – самое толерантное заболевание, оно одинаково поражает богатых и бедных, темнокожих и светлокожих, мужчин и женщин».
И, действительно: мы еще можем как-то принять вечные диеты звезд, но, когда рядом близкий человек начинает бесконечно худеть, зачастую считаем это блажью. Мол, перебесится.
- Только вот проблема: у РПП высокая летальность, то есть вероятность умереть вследствие болезни. 26% страдающих РПП пытались покончить жизнь самоубийством. В мире каждый час от этого заболевания умирает один человек, - говорит Ирина Ушкова. – Поэтому так важно знать и замечать «тонкие места».
А еще довольно часто РПП часто сочетаются с другими психиатрическими заболеваниями: многие люди также страдают от тревожных расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, депрессии, зависимостей, расстройств личности, посттравматического расстройства, расстройства аутистического спектра или синдрома дефицита внимания и гиперактивности. И, увы, эти заболевания усиливают отрицательные эффекты друг друга.
Поэтому мы сейчас пишем в первую очередь для близких тех людей, что страдают РПП. Зачастую они сами могут не заметить серьезности проблемы. Стремление выглядеть модно, на волне со звездами, может быть сильнее проблем со здоровьем.
* Ваш близкий перепробовал уже множество дите. И сетует, что «ни одна толком не помогает».
* В доме много БАДов и таблеток для похудения.
* Весы занимают центральное место не только в комнате, но и в жизни вашего близкого человека.
* Часто после пирожного или пикника следуют изнурительные тренировки в спортзале.
1. Чрезмерная озабоченность и неудовлетворенность собственным весом.
Зависимость самооценки и настроения от того, насколько удается контролировать вес.
2. Большое количество пищевых правил: что можно есть, в каком количестве и сочетании, в какое время.
Например, нельзя есть после 18.00.
Или «не следует совмещать сложные углеводы и белок».
Иногда пищевые правила принимают облик какой-то популярной диеты (низкоуглеводной, кето, интервального голодания).
Пищевые правила диктуются не личными предпочтениями, а тем, что они, как кажется, помогают контролировать вес. Обычно пищевые правила очень жесткие, им тяжело следовать в повседневной жизни. Это может провоцировать негативные переживания и трудности общения в кругу близких.
3. Переедания.
Они могут быть как объективные, так и субъективные. Объективное переедание проявляется в поглощении большого объема пищи (в несколько раз больше, чем стандартная порция) за короткий период времени, после чего возникает чувство тяжести и дискомфорта в желудке, вплоть до боли, и чувство вины.
Субъективное переедание – это ситуация, когда человек нарушает свои пищевые правила. А так как эти правила очень жесткие и обильные, то сама жизнь способствует их нарушениям. Оба типа перееданий характерны для всех видов РПП и вызывают сильные сожаления.
* Чрезмерная худоба.
* Сильная слабость, даже падения в обмороки.
* Часто отсутствие менструаций у женщин (при низком весе или недоедании организм сбрасывает детородную функцию со счетов – тут одну жизнь бы сохранить, не то, что вторую выносить).
* Снижение либидо. Как у мужчин, так и у женщин.
* Рвота после еды, даже после небольшого приема пищи.
Ну вообще-то, будем честны, все.
- Оглянитесь по сторонам: как много людей в вашем окружении не переживает за свою фигуру, не худеет к отпуску или к юбилею, сколько людей без вины и тревоги едят вкусную еду? Их очень мало! – говорит Ирина Ушкова. – И это серьезная проблема. Одно из частотных проявлений РПП – орторексия. Это чрезмерное увлечение здоровым образом жизни. Настолько, что человек отказывается от встреч с друзьями или близкими, потому что в это время у него спортзал. Или он боится «сорваться» и что-то не то съесть. Зацикленность, фиксация на здоровом питании и правильном образе жизни часто мешает нормальной жизни. Но при этом общество его всеми силами поощряет, человека хвалят за силу воли и приверженность к здоровой еде.
Ирина Ушкова отмечает, что иногда РПП проходит самостоятельно, без какого-то профессионального вмешательства, но в большинстве случаев переходит в хроническую стадию.
- Ко мне не раз обращались за помощью женщины, которые болели РПП более тридцати-сорока лет. При этом абсолютное большинство людей, страдающих РПП, никогда не получали профессиональной помощи. Мы живем в эпоху скрытой эпидемии РПП, о которой совсем не говорят. И если ничего не предпринимать, рост этой эпидемии будет продолжаться.
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