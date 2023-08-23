Сотрудники «Комсомолки» Наталья Щербаненко и Денис Корсаков вышли в финал «российского книжного «Оскара» - конкурса «Ревизор»

Денис Корсаков претендует на звание «Журналист года» Фото: Евгения ГУСЕВА

Конкурс «Ревизор» — это ежегодное соревнование среди профессионалов книжной отрасли, среди лучших проектов и инициатив в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. Сейчас объявлен шорт-лист премии. В него вошли несколько сотрудников медиагруппы«Комсомольская правда». Денис Корсаков претендует на звание «Журналист года» (его соперники - Андрей Мягков, редактор портала «Год литературы» и Анастасия Скорондаева, обозреватель «Российской газеты»), а Наталья Щербаненко, директор книжных проектов АО Издательский дом «Комсомольская правда» номинирована в категории «Профессионал года. Главный редактор».

При этом одна премия «Комсомолкой» уже получена заранее: Дмитрий Стешин, наш военный корреспондент, получит специальный диплом «за мужество, профессионализм и активную жизненную позицию».

Шорт-лист был обнародован на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС. Леонид Палько, управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства «Вече», на ней напомнил: «За 12 лет конкурс «Ревизор» стал самым престижным отраслевым состязанием, российским «Книжным «Оскаром». Конкурс имеет федеральный охват. В этом году поступило 190 заявок из 26 регионов России».

Номинации «Журналист года» и «Блогер года» представил генеральный директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. Он сказал: «Журналисты могут сделать книгу, а могут иногда ее убить. Тоже самое они могут сделать и с автором. У журналиста должна быть своя позиция. Это не пустые слова, потому что журналист может ограничиваться перепостом или формировать свою линию».

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.