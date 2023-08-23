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Общество23 августа 2023 18:00

Сотрудники «Комсомолки» Наталья Щербаненко и Денис Корсаков вышли в финал «российского книжного «Оскара» - конкурса «Ревизор»

При этом уже известно, что специальный приз получит наш военкор Дмитрий Стешин
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Денис Корсаков претендует на звание «Журналист года»

Денис Корсаков претендует на звание «Журналист года»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Конкурс «Ревизор» — это ежегодное соревнование среди профессионалов книжной отрасли, среди лучших проектов и инициатив в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. Сейчас объявлен шорт-лист премии. В него вошли несколько сотрудников медиагруппы«Комсомольская правда». Денис Корсаков претендует на звание «Журналист года» (его соперники - Андрей Мягков, редактор портала «Год литературы» и Анастасия Скорондаева, обозреватель «Российской газеты»), а Наталья Щербаненко, директор книжных проектов АО Издательский дом «Комсомольская правда» номинирована в категории «Профессионал года. Главный редактор».

При этом одна премия «Комсомолкой» уже получена заранее: Дмитрий Стешин, наш военный корреспондент, получит специальный диплом «за мужество, профессионализм и активную жизненную позицию».

Шорт-лист был обнародован на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС. Леонид Палько, управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства «Вече», на ней напомнил: «За 12 лет конкурс «Ревизор» стал самым престижным отраслевым состязанием, российским «Книжным «Оскаром». Конкурс имеет федеральный охват. В этом году поступило 190 заявок из 26 регионов России».

Номинации «Журналист года» и «Блогер года» представил генеральный директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. Он сказал: «Журналисты могут сделать книгу, а могут иногда ее убить. Тоже самое они могут сделать и с автором. У журналиста должна быть своя позиция. Это не пустые слова, потому что журналист может ограничиваться перепостом или формировать свою линию».

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

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