В 10 регионах России откроются центры для детей и родителей, оказавшихся в кризисной ситуации

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Российский Красный Крест запускает проект, который поможет семьям с детьми, которые попали в сложную жизненную ситуацию из-за украинского кризиса. Для них в 10 регионах России откроются специальные Центры для детей и родителей. Обратиться за помощью можно будет в таких регионах, как Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Свердловская, Новгородская и Псковская области, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.

Центры будут открыты уже в ближайшее время. Как сообщает российский Красный Крест, случится это в конце августа — начале сентября 2023 года. В августе планируется открытие центров в Белгороде, Воронеже, Калуге и Великом Новгороде. Центры будут располагаться на базе региональных отделений либо на площадках партнеров или в арендованных помещениях.

Поддержку смогут получить дети, пострадавшие от украинского кризиса и находящиеся в кризисной ситуации, а помощь в них будет оказываться адресно по запросу родителей или опекунов.

Центры будут работать на постоянной основе не менее 5 дней в неделю. В них дети смогут играть и общаться друг с другом, выполнять домашние задания и посещать тематические мероприятия. Например, будут организованы занятия по основам здорового образа жизни. В случае необходимости дети смогут посетить психолога. Психологическую поддержку смогут получить и взрослые, а также поучаствовать в творческих мастерских и просветительских мероприятиях. Например, планируются встречи, посвященные детским реакциям на стресс.

«Это поможет родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, быстрее адаптировать своих детей к новым условиям, новым знакомствам и проработать травматичный опыт. В этом им будут помогать наши психологи и волонтеры», – говорит председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Обратиться в Центры можно будет напрямую или через региональные отделения Российского Красного Креста. Их контакты указаны на сайте организации.

Адреса Центров для детей Российского Красного Креста

1. Белгородская область

Гостиница АМАКС Конгресс-отель, Белгород, пр. Ватутина, д. 2. Здесь находится пункт временного размещения беженцев и переселенцев.

2. Воронежская область

На базе Детского образовательного Центра "Юла", ул. Ленина, д. 263Б, Новая Усмань.

3. Республика Татарстан

На базе организации «Время первых», Казань, ул. Островского, д. 11.

4. Новгородская область

Великий Новгород, ул. Рогатица, д. 14а.

5. Калужская область

Предварительно центр откроется в Калуге, Солнечный бульвар, д. 2.

6. Владимирская область

Временно откроют Центр в библиотеке по адресу: Владимир, просп. Строителей, 23.

7. Псковская область

Псковское региональное отделение Красного Креста, Псков, ул. Советская, 85.

8. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское региональное отделение, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 11.

9. Свердловская область

Свердловское региональное отделение, Екатеринбург, ул. Крылова, 2.

10. Вологодская область

Вологодское региональное отделение, Вологда, Некрасовский переулок, д. 3.

Напомним, что с февраля 2022 года РКК помог свыше 1 миллиона беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса. Это порядка четверти от общего числа пострадавших от украинского кризиса, оказавшихся в России.

СПРАВКА

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.