Волонтеры исполнили мечту девочки-сироты из Башкортостана побывать на море

Фото: Проект "Наставничество"в Республике Башкортостан

Увидеть море - такая простая, и в то же время такая сложная в исполнении мечта, если ты ребенок, который растет в детском доме. Для Юли, сироты из Башкортостана, увидеть море было самым заветным в жизни желанием. Но она знала, что чтобы эта мечта осуществилась, нужно не меньше, чем настоящее чудо. Юле повезло - это чудо действительно случилось.

Кристина - доброволец-наставник благотворительного фонда "Наши дети". Она помогает детям из детских домов социализироваться в большом мире и больше понять о том, как все работает за стенами социального учреждения.

- У каждого ребенка есть необходимость иметь значимого взрослого. В семьях эту потребность подросток удовлетворяет за счет родителей, родственников. Многим выпускникам учреждений для детей-сирот трудно общаться с людьми, они привыкли к административно-командному взаимодействию. Часто им свойственны иждивенчество, неграмотность в бытовых вопросах. Чтобы помочь подросткам справиться с этими проблемами до начала самостоятельной жизни за пределами детского дома им нужен значимый для них взрослый, - говорят в фонде.

Кристина познакомилась с Юлей, и они стали общаться. Наставница приезжала в гости к девочке, они много разговаривали, вскоре Юля начала открываться. В одной из бесед девочка призналась, что у нее есть мечта – увидеть море. Это так тронуло Кристину, что она пообещала – желание будет исполнено. Шанс вскоре подвернулся. Кристина узнала о конкурсе для пар наставник-подросток на лучший видеоролик о мечте ребёнка. Участники были из разных регионов страны. Мечту победителей готов был исполнить меценат.

- Среди очень многих видеосюжетов из разных городов России, спонсор выбрал рассказ Кристины и Юлии, - рассказали в фонде.

Этим летом они отправились в путешествие. Юля впервые искупалась в море, погуляла по Сочи и убедилась, что мечты сбываются.

В фонде "Наши дети" подчеркивают - подросткам в детских домах очень нужны друзья. Чтобы стать таким, можно заполнить анкету по ссылке.

СПРАВКА

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